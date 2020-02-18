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台南蘇丁受診所下午被拆 文史界痛惜！

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆，文化界扼腕，圖為被拆前的樣貌。圖／文資處提供
台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆，文化界扼腕，圖為被拆前的樣貌。圖／文資處提供

台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆除，讓文史界人士相當不捨，指出日前市府古蹟審議委員會雖然決議不列為文化資產，但文史界仍在蒐集資料打算再次提報審議，未料卻在下午被拆掉，台南有文化背景的老建物又少了一棟。

下午怪手前進診所前開拆，文史界人士在網路上發出緊急通知，呼籲民眾打電話到市民服務專線與文化資產管理處，搶救老建物，無奈老房子一下就被拆完，大家只能扼腕。

位在鐵路地下化施工範圍旁，青年路口的蘇丁受老宅早在之前就被拆除，但一旁的診所原本仍保留，地方文史人士發起保留行動，希望能在鐵路地下化全面拆除之下，保留一些歷史的痕跡。

蘇丁受是日治時期的名醫，在228之前與湯德章一起被任命為區長，診所原本在現今湯德章紀念公園的圓環旁，在228之後，蘇丁受行事低調，將診所遷回老宅旁，也就是今天被拆掉的診所，在被拆之前，診所內還留有不少當年使用的針劑等。

文史工作者表示，原本打算準備資料再度提報審議，包括蘇丁受醫師與228的相關資料及近代醫學見證等。

文資處則對老診所被拆表示遺憾，指之前古蹟審議委員認為建物本身建築形式與樣貌較不具特殊性及代表性，且原宅邸及相關附屬建物皆已拆除殆盡，周邊環境已無相關紋理脈絡可循，決議不指定登錄為文化資產。

但因診所的產權為私人所有，如果所有人願意，仍可以保留再利用，可惜所有權人無意保存，今天拆除。

台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆，文化界扼腕，圖為被拆前的樣貌。圖／文資處提供
台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆，文化界扼腕，圖為被拆前的樣貌。圖／文資處提供
台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆，文化界扼腕。圖／取自張明山臉書
台南昔日名醫蘇丁受診所下午被拆，文化界扼腕。圖／取自張明山臉書

文化資產 鐵路地下化 老宅
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