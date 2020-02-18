北港滯洪池工程砂石車進出百次引民怨 各單位共謀解方

為紓解水患，水利署去年8月動工在雲林縣北港鎮建造滯洪池，平地挖成池，所挖的土方達160多公噸，預定明年2月完工，施工後每天進出載運的砂石車達上百車次，嚴重影響交通，引發民怨。

北港警察分局今天邀集當地居民、施工單位、水林鄉公所、代表會協調共商解決之道。北港扶朝里長姚水評與多位居民提到，工程施工後，每天砂石車進出超過百次，尤其是北港通往水林的主要幹道雲164線等道路，更是道路被輾壓損壞。

他們說，要求警分局落實執法取締，損壞路面，權責單位一定要修復，不然民眾行經都心驚膽戰，生活品質大受影響。

北港警分局指出，為維護安全，分局自去年11月起，加強實施路檢稽查，違規超載的車，立即過磅舉發，共開出13張超載罰單、50張違規罰單。