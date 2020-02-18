南方澳斷橋後 雲林首座危險橋梁改建完工今通車

雲林縣共有10座危險橋樑需改建，位於鄉道雲132線跨越下崙排水系統的廣西橋，因鋼筋外露鏽蝕有安全疑慮，縣府去年10月發包改建，歷經120天完工，縣府今天舉行通車啟用典禮，是第一座改建完成的危險橋梁。

縣長張麗善指出，去年宜蘭南方澳斷橋意外發生時，縣府剛好完成雲林縣境內橋樑檢測，發現廣西橋底有大面積混凝土剝落、主鋼筋外露鏽蝕，恐影響人民生命財產安全，當時立即封橋，並著手規劃設計改建。

張麗善說，廣西橋配合治理計畫改建，將原本長10.5公尺、寬20公尺橋梁，改建為長11公尺、寬20.5公尺，整體抬高0.74公尺，可增加通水斷面，提升防洪能力。

她表示，這座橋位於南來北往的交通要道上，橋樑改建完成後不僅可提升防洪能力，也讓所有鄉親有條安全回家的路。

今天通車啟用典禮由張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣府工務處長汪令堯、四湖鄉公所秘書吳宗恩、四湖鄉民代表蔡坤育、廣溝村長黃崑火等人共同上香祈福，並於鳴炮後與居民走過新橋。