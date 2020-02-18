勞動部雲嘉南分署連3年公益 手作木工家具贈社福團體

勞動部雲嘉南分署連3年發起「送愛到府」公益捐贈活動，今年持續要將百餘件職訓學員手工木作家具送給轄區社福單位，首批46件家具今天送到台南市私立施恩教養院等3處社福團體，受贈單位院生看到新家具都很開心。

今天46件家具製品分送施恩教養院、台灣愛延續協會與台南市私立惠山社會福利慈善事業基金會等團體。雲嘉南分署長劉邦棟代表捐給施恩教養院，院方社工龔思玉代表受領。龔思玉說，非常感謝勞動部的愛心，這批禮物剛好可省去一筆開支，對單位來說幫助很大。

劉邦棟表示，分署「創意家具設計及製作」職訓班學員成品因採全榫接技巧製作，作工精細，每期成果都吸引不少目光，為讓這些家具成品發揮更大價值，前年就發起「送愛到府」公益捐贈，頗受好評，已累積捐贈家具326件給11家社福單位。

劉邦棟說，今年分署也整理出百餘件學員利用胡桃木、山毛櫸與橡木製作而成的收納盒、置物櫃、桌椅與茶几等手作家具製品要送給轄區社福單位。他說，職業訓練不只是專業技能培養，若能與公益結合，不僅幫助需要幫助的人，也讓社會產生正能量，更使學員展現技能，從中獲得信心與成就感，相當有意義。