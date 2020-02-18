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嘉義市嘉雄陸橋路面刨鋪 下月2、3日晚全面封閉
嘉義市政府將於109年3月2日起進行重要橋梁「嘉雄陸橋」車道路面柏油刨鋪，及防撞桿更換，將採日夜連續施工，3月2丶3日晚10點到隔日上午6點，實施汽機車全面封閉，3日起連續10天另做部分封閉，請用路人配合。
第一階段：全面封閉
預計於3/2(一)晚上10點至3/3(二)早上6點及3/3(二)晚上10點至3/4(三)早上6點等兩個夜間時段進行全面封閉，嘉雄陸橋將不可通行，敬請市民朋友於夜間施工期間，利用興業地下道、北興陸橋或垂楊大橋改道通行。
第二階段：機車道封閉
嘉雄陸橋日間施作時間預定於3/3(二)起約10個工作天，施工期間將封閉兩側機慢車道，並將原有之兩線快車道更改為「一線快車道」及「一線混合車道」，直至路緣石全數設置完成。機車騎士上橋時請與汽車一起利用一線汽車道行駛，建請駕駛人減速慢行，感謝配合。
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