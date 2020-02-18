影／愛的芭樂頭好壯壯！嘉市優秀女青年為女兒種有機

嘉義市晴天芭樂農場園主黃沛晴，因14年前父親疼愛孫女，種10棵芭樂樹，開啟她與芭樂緣分，積極學習如何能種出最健康芭樂，歷經挫折仍不放棄，至今已種植200多棵、3個品種芭樂，所收成芭樂都頭好壯壯，並獲中興大學有機認證，她也獲得今年優良農民、青年節社會優秀青年殊榮。

嘉義市農會今天為黃沛晴的晴天芭樂農場，舉辦芭樂試吃活動，邱明騰、黃沛晴夫妻2人，帶領大家參訪芭樂園，細數種植芭樂心路歷程，及當初為何會從家庭主婦轉身成為芭樂農。

「我是最不像農民的芭樂農！」黃沛晴說，14年前女兒剛開始長牙，就特別喜愛吃芭樂，她的父親為讓孫女吃到安心健康水果，在後院種了10棵芭樂樹，她也開始學習、研究，芭樂要如何栽培才好吃，並試著在自家3分農地擴大種植。

她說，因為種的芭樂自己要吃，她強調健康，為此特別到市農會學習、接受輔導做有機栽培，採用草生無毒農法，不噴化學農藥，以人工除草取代化學除草劑，但是無毒有機這條路真不好走，除天氣變化、病蟲害的問題，而且有機栽培損果率高。

黃沛晴指出，剛開始種有機芭樂就困難重重，因為芭樂賣相不好，且無毒有機農產品賣相不及慣行農法種出來的蔬果，她還記得出試送去批發市場賣，1斤芭樂才收5元，一大簍20台斤只收入100元，真的好難過。