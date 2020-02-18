疫情衝擊捐款南台中家義賣 獎助學金尚缺120萬

新冠肺炎疫情波及，社福募款下滑，南台中家扶中心獎助學金目前尚缺120萬。

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，南台中家扶今年1月募款比去年同期減少110萬，2月份捐款人數也明顯偏少，眼看同學們開學在即，獎助學金仍有120萬缺口，2月22日將在何德里大仁公園（台中市西屯區甘肅路一段67號旁）舉辦「社區家扶日─助學義賣會」，邀請民眾一同參與。

南台中家扶中心主任王金敦表示，目前接受南台中家扶幫助的家庭近900戶，約有1500名兒少，很多孩子迫於家中經濟壓力不得不對生活妥協，選擇半工半讀或是就讀夜校，甚至提早進入職場，可能因此功課落後了、也少了與同儕相處的青春回憶。他們在求學過程中遇到不少瓶頸與考驗，希望能匯聚大眾愛心幫助兒少安心求學，可以用知識翻轉未來改變人生。

南台中家扶擬今年開始開辦「社區家扶日」，首場就以「助學義賣」形式登場，五花八門生活用品讓民眾尋寶，台中市茶商業同業公會也捐贈好茶義賣，全面8折優惠，銅板價就可以買到好物，現場還會有家扶兒少精心準備的表演節目、親子闖關。