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阮嘉有愛「聲」命無礙 天籟列車慈善助聽器捐贈
有聽力受損困擾的嘉義縣民好消息! 元健大和直販公司捐贈500台多功能助聽器，為縣民進行免費專業聽力檢查後，聽力損失達60分貝至90分貝的縣民，可免費使用佩戴，縣府上午在衛生局舉辦慈善助聽器捐贈儀式。
縣長翁章梁代表接受捐贈，回贈元健大和公司創辦人兼執行長吳志賢、與擔任董事長的胞弟吳少暉兄弟檔感謝狀，副議長陳怡岳、議員劉雅文、林淑完、姜梅紅及何子凡到場觀禮。
翁章梁感謝「元健天籟列車」，選擇「停靠」嘉縣，鼓勵設籍嘉縣18歲以上，聽力受損鄉親接受篩檢，雙耳聽力損失達60分貝至90分貝者，可免費領取多功能助聽器1台，限量500台，送完為止。
翁章梁說，民眾常把重聽當成老人退化常態，忽視聽力檢查，失去提早治療機會，500台助聽器讓有需求民眾，可以從「無聲站」直達「有聲站」，希望鄉親重視聽力健檢，早期發現早期治療。
吳志賢指出，元健大和公司近年研發各式助聽器，獲得國家發明創新獎，改善使用者生活品質，「元健天籟列車」透過捐贈及聽力篩檢，喚起民眾對聽力重視，改善生活品質。
衛生局說，助聽器捐贈活動即日起到7月30日止，各鄉鎮衛生所提供宣導單供民眾索取，洽詢預約專線（05）2277-077，預約聽力檢測，地點：元健大和直販公司嘉義站前店（嘉義市西區中山路651號），時間: 每周二至周五，上午10點至下午5點，篩檢符合雙耳聽力損失達60分貝至90分貝，免費領取多功能助聽器1台，限量500台，送完為止。
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