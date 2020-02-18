快訊

天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵：算便宜了

強行殘酷「民族改造」？新疆再教育營「墨玉名單」大曝光

禽流感疫情升溫 雲林撲殺逾3萬黑羽土雞

中央社 / 雲林縣18日電

雲林縣口湖鄉一處飼養黑羽土雞的養禽場日前出現雞隻異常死亡，雲林縣動植物防疫所查驗後，檢驗出H5N2及H5N5高病原性禽流感，昨天撲殺3萬2454隻。

雲林縣動植物防疫所今天發新聞稿指出，根據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播風險，增加禽流感發生機率。

雲林縣動植物防疫所這個月已執行4場高病原性禽流感案例撲殺清場作業，銷毀約7萬2000隻家禽。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，近期日夜溫差大，請養禽業者注意禽場內保暖與通風，避免飼養過度密集，搭配統進統出、批次生產等模式，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率。

廖培志也建議零星散養業者，飼養期程應避開禽流感好發期，共同防堵疫情發生。

雲林縣動植物防疫所強調，目前台灣禽流感尚無禽傳人的報告，而且政府部門從飼養到屠宰有三道防線幫消費大眾把關，因此禽肉上市衛生安全無虞。

禽流感 口湖鄉 保暖
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

雲林土雞場驗出兩種禽流感 撲殺3.2萬隻雞

天氣多變禽流感也延燒 彰化大城今撲殺7千多隻土雞

今年撲殺逾18萬家禽 農委會分析禽流感三防疫缺失

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

相關新聞

疫情衝擊血庫拉緊報 中港澳、星國回台暫緩捐血28天　

受到新冠肺炎疫情衝擊，雲林捐血站每天捐血量減少5成，中彰投雲血液庫存量已降到安全庫存7天以下，玉山銀行與六師公會、台大醫...

疫情衝擊捐款南台中家義賣 獎助學金尚缺120萬

新冠肺炎疫情波及，社福募款下滑，南台中家扶中心獎助學金目前尚缺120萬。

阮嘉有愛「聲」命無礙 天籟列車慈善助聽器捐贈

有聽力受損困擾的嘉義縣民好消息! 元健大和直販公司捐贈500台多功能助聽器，為縣民進行免費專業聽力檢查後，聽力損失達60...

台19中崙段與台19甲阿蓮段明上午封閉 改道資訊看這裡

台19甲線南雄橋南端與台19線台南市安定中崙路段，明天上午10-12時將舉辦年度防救災演練，屆時道路完全封閉，公路總局請...

疫情衝擊 蔡育輝：南市應速定「疫災紓困自治條例」

新冠肺炎疫情衝擊各業越來越明顯，業界一片哀號，台南市議員蔡育輝今天舉行記者會，邀請市府相關單位座談，要求市府相關作為應要...

新冠肺炎衝擊社福募款 虎尾家扶感謝各界送愛助學

新冠肺炎疫情嚴重衝擊公益團體募款，雲林虎尾家扶中心每年需要5百萬助學金，受疫情影響，目前僅募到2百多萬，也因疫情延期寄養...

朝九晚五上班族想到科技廠拚高薪嗎? 南科明辦徵才

每年春節過後就有許多上班族要換跑道，想到科學園區科技廠工作打拚高薪的民眾注意，台南科學園區就業服務台明天要在南科管理局舉...

鉻汙染場址解除管制 種玉米卻枯死能吃嗎？

台南縣後壁鄉嘉田村崩埤段11年前有農地被當作不銹鋼爐渣再利用的處理場所，遭成汙染，列為汙染控制場址，但解除管制後，台南社...

不受疫情影響減愛心 蜜蜂故事館捐世界和平會1萬包蜂蜜

新冠肺炎疫情嚴峻，許多社福單位受捐助都減少，雲林縣古坑蜜蜂故事館今捐贈1萬包台灣國產荔枝蜂蜜、100個手工香皂以及現金一...

新冠肺炎疫情嚴峻 公職人員補選投票所啟動防疫措施

新冠肺炎疫情蔓延，為避免群聚感染，中央選舉委員會指示各地選委會，啟動公職人員補選防疫措施，嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹...

防新冠肺炎社區監測啟動 小鎮醫師陳錦煌防疫急先鋒

新冠肺炎疫情險峻，台灣發生首例死亡，染疫身亡司機2親人確診，累計22例，防疫情失控，中央流行疫情指揮中心宣布啟動加強社區...

延後開學農民也受害 南科今辦促銷號召廠商員工採購

台南市中小學因新冠肺炎疫情延後到25日開學，許多學校長期採買「有機蔬菜」作為營養午餐食材，延後開學造成菜農盤商損失，南科...

熱門新聞

入山證將走入歷史！ 南投仁愛鄉解除山地管制

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

5年3億搶救全台最爛的路 再砸1.65億要蓋明隧道

兩難！警方顧安全取締砂石車 建設工程受影響也吃不消

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

遭質疑砍樹種電 校長：給我時間可看到是有利學童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。