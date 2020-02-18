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新冠肺炎衝擊社福募款 虎尾家扶感謝各界送愛助學

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情嚴重衝擊公益團體募款，雲林虎尾家扶中心每年需要5百萬助學金，受疫情影響，目前僅募到2百多萬，也因疫情延期寄養家庭活動，甚至取消3月份助學金典禮。

虎尾家扶中心主任廖志文指出，往年這時候可募得3、4百萬助學金，民眾近期不太出門，加上有防疫預期心理，都會緊縮消費，也因此衝擊社福募款，雖然這次有延後開學，但助學金仍不足，盼在開學前能募到足額費用。

他提到，現在防疫期間，包括消毒酒精、含氯清潔劑都短缺，今年3月初的助學金典禮也取消，改轉帳方式匯款給助學家庭，另寄養家庭的活動，也因應疫情延後。

不過也有不少善心人士的愛心，不會因為疫情減縮，雲林家扶虎尾區副主委李萬吉，得知募不到扶助學子助學金，大力認捐60盆蘭花助學。

元虹儀器公司委員賴玟璇，也贊助蘭花助學，並知悉家扶中心缺少酒精，特捐贈酒精給雲林家扶，讓各區域辦公室做好清潔防疫。另彰化二林天人宮也在寒假得知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26輛全新腳踏車。

廖志文說，新冠肺炎蔓延，也讓社福募款受到衝擊，相當感謝各界伸出援手，讓家扶學子在嚴峻疫情中也能感受到滿滿溫暖。

二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影
二林天人宮也在寒假獲知雲林家扶學童有腳踏車的需求，今天特捐贈26抬全新腳踏車。記者李京昇／攝影

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