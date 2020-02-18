消毒酒精難買 台南議員憂連噴頭也缺
國內武漢肺炎死亡首例為白牌計程車司機，使台南部分計程車司機擔憂防疫問題。台南市議員蔡育輝表示，近日媒合製藥公司捐贈一批消毒酒精，但發現噴酒精的噴頭也變得難買。
蔡育輝今天召開記者會表示，最近接到不少計程司機的陳情，指稱在死亡首例是計程車司機的消息公布後，很擔心防疫問題。但市面上口罩、酒精等防疫物資相當難買，希望能得到協助。
計程車司機詹增洲指出，司機們載送客人根本不知道對方的健康狀況；別說客人不會主動告知，也許客人根本就不知道自己是否已被傳染。
詹增洲說，最近市府開始配送口罩給司機使用，但有許多客人會詢問計程車有沒有消毒；而現在酒精也很難買，不知道如何跟客人說，只好向議員求助。希望市府能多配送一點口罩，也能給予適量的酒精，讓司機們協助做好防疫。
蔡育輝表示，最近問了好幾家公司，希望能媒合一些消毒用酒精讓司機們應急。設在新營區的生達化學製藥公司得知後，馬上捐贈了一批酒精，已先提供給有需要的司機，但他發現用來噴酒精的噴頭似乎變得比較難買得到，可能會變成需要解決的問題。
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