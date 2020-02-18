台南後壁農田疑遭重金屬污染 環保局立案調查

台南社區大學今天揭露後壁區嘉田村崩埤段農田疑遭重金屬污染，台南市政府環保局也派員趕到現場勘查確認位置，且已立案調查，進行採樣檢驗。

台南社大今天召開記者會揭露後壁鄉嘉田村崩埤段農田疑遭重金屬「鉻」污染；社大人員指出，此處是2009年1家科技公司租用農地當作不銹鋼爐碴再利用處理場，當時這家科技公司收受其他公司的爐石產品及爐石粉。

不過，這家科技公司使用量少，將爐石等堆置在場內，又因貯存不當，且遇上莫拉克風災雨水漫流，造成鄰近農田污染；台南市政府2012年12月公告這處場址為污染控制場址後，命令科技公司改善，2013年7月才解除列管。

台南社大發現，台南市政府雖解除列管，但農地還是遭到污染，農民種植玉米，結果玉米植株死亡，玉米葉還呈現烤焦狀，主因是土壤含鉻影響磷的吸收，土壤更夾雜不銹鋼爐碴，根本不適合植物生長。

台南市政府環保局得知後立刻派員勘查確認位置，且立案調查及進行採樣檢驗；環保局人員表示，若農地被發現爐碴，將要求地主限期改善，農產品如有受污染之虞，必要時將剷除銷毀。