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疫情衝擊血庫拉緊報 中港澳、星國回台暫緩捐血28天
受到新冠肺炎疫情衝擊，雲林捐血站每天捐血量減少5成，中彰投雲血液庫存量已降到安全庫存7天以下，玉山銀行與六師公會、台大醫院合作，發起愛心捐血活動，今天在雲林捐血站祭出捐血送超商200元禮物卡或電影票活動，台大醫院雲林分院鼓勵醫護、員工捐血，也給予3小時公假，雲林捐血站提醒民眾踴躍捐血，但自中、港、澳地區以及新加坡地區回台須暫緩捐血28天。
玉山銀行與會計師、醫師、律師、牙醫師、中醫師公會聯合會、全國建築師公會及台大醫院合作，發起捐血活動，提供超商200元禮物卡或電影票，贈送給捐血民眾，今天雲林捐血站一早就湧入許多民眾挽袖捐血。
玉山銀行斗六分行資深經理黃嘉慶表示，很多同事都響應這次活動，捐出熱血；台大醫院雲林分院總顧問林宏茂表示，院長黃瑞仁鼓勵同仁捐血，今天同仁只要捐血都給予3小時公假。
台中捐血中心雲林地區企畫陳修戎表示，中彰投雲血液庫存量已降到6.8天，低於安全庫存7天以下，其中A型7.4天、B型7.3天、AB型8.6 天，O型5.9天最低。
陳修戎表示，在新冠肺炎及冷氣團影響下，預估庫存量會繼續下滑，為提供足夠血液給用血病患，呼籲健康民眾一起捐血救人，若自中、港、澳地區以及新加坡回台，則須暫緩捐血28天。
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