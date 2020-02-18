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朝九晚五上班族想到科技廠拚高薪嗎? 南科明辦徵才
每年春節過後就有許多上班族要換跑道，想到科學園區科技廠工作打拚高薪的民眾注意，台南科學園區就業服務台明天要在南科管理局舉行聯合徵才活動，群創、台積電等廠商將開大批職缺。
徵才時間預計上午9點到11點在南科管理局1樓演藝廳，地址台南市新市區南科三路22號。
徵才廠商有瀚宇彩晶、能元科技、群創光電、錸恩帕斯、茂迪、奇菱科技，另代收履歷的有台積電、宏捷科技、住華科技等廠商。
現場職缺有設備助理工程師、製程輪班副工程師、QA/QC工程師、監工工程師、工安管理師、繪圖工程師、配管人員、設備技術士、維修工程師、正職輪班技術員、固定日/夜班技術員。
主辦單位提醒因新型冠狀病毒肺炎持續，為配合防疫工作，希望參加的求職者配戴口罩。
職缺相關工作內容與待遇福利可以上各廠商官網查看，也可洽詢南科就業服務站，電話06-5051411，或到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署網站查詢，網址：https://yct168.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=A25664C17078BA2E&sms=11D548029943F9F0&s=7473D64FD5153844
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