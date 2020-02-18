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鉻汙染場址解除管制 種玉米卻枯死能吃嗎？

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大質疑汙染場址遭解除管制後，農作物仍枯萎，引發食安危機。記者鄭惠仁／攝影
台南社大質疑汙染場址遭解除管制後，農作物仍枯萎，引發食安危機。記者鄭惠仁／攝影

台南縣後壁鄉嘉田村崩埤段11年前有農地被當作不銹鋼爐渣再利用的處理場所，遭成汙染，列為汙染控制場址，但解除管制後，台南社大最近發現種植玉米，但部分鉻含量仍超標，有的甚至超過12倍，達到3300多毫克，致玉米株枯死，台南社大今天要求市府重新整治並檢測玉米是否安全。

台南社大表示，2009年超翔公司在後壁鄉嘉田村崩埤段租用農地當不銹鋼爐碴再利用處理場所，經遭檢舉而爆發汙染事件。當時環保署表示，這些爐渣是華新麗華煉製鋼鐵所產生的電弧爐煉鋼爐（石），交由象山爐石資源化企業鹽水廠，經破碎、磁選及篩分等再利用程序後，把爐石產品與爐石粉，售給超翔科技。超翔則說因使用量少，堆置於場內，又遇莫拉克風災而漫流，造成鄰近農田汙染。

台南市政府於212年12月底公告該處為汙染控制場址，並命超翔科技股提出改善工程，後經台南市驗證採樣土壤中重金屬濃度低於土壤污染管制標準250毫克與監測基準175毫克，2013年7月解除列管。

中華醫大副教授黃煥彰表示，根據調查，台灣農地表土鉻 (Cr)的自然含量一般為0.2 ppm左右，底土一般為0.13 ppm左右，且土壤中鉻的自然背景濃度平均值不超過50ppm。當土壤中鉻 (Cr)的含量高於50ppm時，能造成植物中毒死亡，在5-50 ppm時許多植物根功能會受到抑制。且不論是三價鉻或六價鉻，均能使植物中毒，其毒性主要作用在根部，且會干擾植物對鐵與磷的吸收。在水稻地種植實驗中發現水稻對六價鉻吸收較為容易，且易從莖葉轉移至糙米中。

台南社大今天提出質疑：

1.法規只要求土壤鉻含量整治到250ppm以下，這樣能確保作物生長嗎？

2.不銹鋼爐碴鉻含量高達2000-4000ppm，當其廢棄於農田，經過雨水沖刷溶解後，會進入土壤中，影響農作物生長。台南市府解除汙染控制場址列管後，為何農地表土竟然還殘留不銹鋼爐碴？

3.該處的不銹鋼爐渣環保局認定為非土壤，既然是非土壤不銹鋼爐碴應是廢棄物，應依廢清法進行表土清除，不應將不銹鋼爐碴與土壤進行上下翻土來完成整治。

4.現勘發現，部分土讓夾雜不銹鋼爐碴，並不適合植物生長，農業局如何解釋農地安全？

5.農業局對無法種植農作物的農地要如何處理? 這些玉米安全嗎？

6.環保局對於整治後仍無法農作的農地，應有何作為? 對於農民的損失，是否應該要求汙染行為人負起賠償責任？

台南社大質疑汙染場址遭解除管制後，農作物仍枯萎，引發食安危機。記者鄭惠仁／攝影
台南社大質疑汙染場址遭解除管制後，農作物仍枯萎，引發食安危機。記者鄭惠仁／攝影

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