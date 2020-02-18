不受疫情影響減愛心 蜜蜂故事館捐世界和平會1萬包蜂蜜

新冠肺炎疫情嚴峻，許多社福單位受捐助都減少，雲林縣古坑蜜蜂故事館今捐贈1萬包台灣國產荔枝蜂蜜、100個手工香皂以及現金一萬元給世界和平會工作人員作為防疫使用。

蜜蜂故事館總經理程淑婷表示，因為肺炎疫情延燒，各行各業都受影響、預料景氣低迷，近日發現許多社福單位都提到捐款或捐物都減少。

她說，蜜蜂故事館的員工很多也都有小孩，這次因疫情影響延後開學，想到弱勢家庭的小孩可能會餓肚子，所以決定捐贈蜂蜜給長期致力於弱勢兒童身心健康的世界和平會，補充孩子們的營養。

世界和平會提到，蜜蜂故事館在雲林深耕十五年，園區緊鄰古坑綠色隧道，是一處兼具教育休閒養生的食農教育場所，感謝故事館善舉，在疫情延燒的狀況下，依舊送愛溫暖弱勢。