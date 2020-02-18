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新冠肺炎疫情嚴峻 公職人員補選投票所啟動防疫措施

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站。圖／選委會提供
嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站。圖／選委會提供

新冠肺炎疫情蔓延，為避免群聚感染，中央選舉委員會指示各地選委會，啟動公職人員補選防疫措施，嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站，選務人員全程戴口罩，為投票選民量測體溫；接下來4月25日阿里山鄉里佳村長補選，也要設檢疫站採防疫措施。

選委會說，東石鄉猿樹村長補選8日投票，東石鄉選務中心設檢疫站，由衛生所及衛生局提供額溫槍、酒精、乾洗水及口罩供選務人員及有發燒、呼吸急促狀況選舉人使用，遇發燒、呼吸急促狀況者，通報0防疫單位，投開票結束，工作人員都健康，投票民眾無發燒情形。

依中選會公告新型冠狀病毒肺炎防疫措施：使用選舉公報、網站或大眾媒體、第四台跑馬燈或村里廣播等事前公告投票注意事項，選民發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，前往投票時應戴口罩，與他人保持1公尺以上距離。

懷孕婦女或慢性病患等配戴口罩投票，加強自我保護；如為居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

為提醒投票民眾注意防疫措施，應在入口處或明顯處張貼宣導海報；投票所入口處設置簡易檢疫站，備置耳（額）溫槍量測選舉人體溫；設置含酒精乾洗手液提供民眾使用；投票場所應保持空氣流通及環境整潔；投開票所工作人員都應戴口罩；生病在家休息，如有發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，盡速就醫，勿參與選務工作。

嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站，選務人員全程戴口罩，為投票選民量測體溫。圖／選委會提供
嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站，選務人員全程戴口罩，為投票選民量測體溫。圖／選委會提供
嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站，選務人員全程戴口罩，為投票選民量測體溫。圖／選委會提供
嘉義縣選委會8日舉辦東石鄉猿樹村長補選，東石選務中心在投票所設檢疫站，選務人員全程戴口罩，為投票選民量測體溫。圖／選委會提供

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