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防新冠肺炎社區監測啟動 小鎮醫師陳錦煌防疫急先鋒
新冠肺炎疫情險峻，台灣發生首例死亡，染疫身亡司機2親人確診，累計22例，防疫情失控，中央流行疫情指揮中心宣布啟動加強社區監測方案，嘉義縣新港文教基金會創辦人、小鎮醫師陳錦煌防疫急先鋒。
陳錦煌除展開社區防疫，為因應下個月國際宗教盛事、台中大甲媽祖逾十萬信眾，徒步到新港鄉奉天宮進香，邀集基金會及地方代表，研商防疫措施，一起守護新港，讓鄉親安心。
陳錦煌曾任政務委員及九二一大地震重建會執行長，2003年SARS流行，以社區營造學會理事長，發起全民量體溫，阻止SARS進入社區，成功抗煞。
陳錦煌創辦新港文教基金會及扶緣創服務協會，無償提供自家綠園，更名為「素園」，做為長照C點基地，紀念母親，帶領長輩推動老有所用的「共生社區」，碰上疫情，帶領長輩社區防疫，自我健康管理，讓長輩樂活安心。
陳錦煌在臉書公布防疫方法，他說，防疫分三面向：「自我防疫」、「家庭防疫」，「社區防疫」，自我防疫，包括健康生活習慣保持，多運動、天天量體溫、健康飲食、出入記得洗手、不要忘記戴口罩。
家庭防疫：包括家庭清潔、維持適量相關防疫用品、相互關懷、彼此問好及叮嚀；社區防疫包括培養社區生命一體的理念及行動：公私跨專業跨行業合作、相互信任、每天來診所的病人互相協助、彼此關懷、合作通報、以愛的力量，阻止武漢病毒的入侵。
陳錦煌說，在素園裡長輩的生活，每天量體溫、血壓，不通風、人多處或懷疑感冒，戴口罩，健康飲食、每天運動相互鼓勵、相互提醒，他強調「愛的生活百毒不侵！」。
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