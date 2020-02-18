薛伯輝基金會愛的講堂《心靈課程》3月出擊

從總統大選的激情到新冠肺炎的驚恐，使得原本就緊繃的生活壓力更加擴大；薛伯輝基金會愛的講堂推出療癒人心的《心靈課程》，一堂課教學會用彩筆畫出心裡的煩悶，聽馬繼康老師以歷史的宏觀角度談《不一樣的世界遺產》，提升旅遊品質。

曾於澳洲中央昆士蘭大學研究藝術治療的Yoli老師表示，現在很多人是利用工作之餘，去上紓壓的課程，因此，特別設計花卉繪畫課，讓學員一次就上手，而且是從不會到很會,輕鬆得到成就感。

中華民國世界遺產協會講師馬繼康本身就很喜愛旅遊，才帶著全家人從紐西蘭旅遊回台，碰上疫情肆虐，眼見旅遊市場急凍；但他認為，寒冬總會過去，17年前的SARS不也是如此?

馬繼康表示，旅遊讓人心情放鬆，也是很多家庭、夫妻維繫情感的重要方式。根據萬事達卡公布的調查報告，2018年，台灣首次擠進全球出國人次第10名，顯見台灣人非常喜歡出國旅遊，有些人甚至對於常去的日本或泰國等鄰近國家熟門熟路，因此，旅遊必得升級，才能滿足現代的消費者。

近年，主題式旅遊盛行，專門行走世界遺產的旅行團越來越多，而且團費都不低。在行程出發前，先做些功課，對於旅遊地點多方面瞭解，旅遊的收穫會更大。馬繼康的世界遺產課程是以歷史角度，橫跨同時代的東西方文化與世界遺產，生動妙趣的講課，總能激起聽者出國的慾望與想像，無論甚麼煩惱與壓力都拋諸腦後，正如薛伯輝基金會推動的2020幸福快樂年，歡迎大家共同參與。

《馬繼康---不一樣的世界遺產》→https://forms.gle/zep6Ud2sdBfGqSVM6