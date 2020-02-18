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延後開學農民也受害 南科今辦促銷號召廠商員工採購
台南市中小學因新冠肺炎疫情延後到25日開學，許多學校長期採買「有機蔬菜」作為營養午餐食材，延後開學造成菜農盤商損失，南科管理局決定出手相助，與社區一同訂購1千多公斤有機蔬菜，今天起連辦4天「呷有機、顧健康」促銷活動，鼓勵廠商與員工採購。
中小學因疫情延後開學，供應學校午餐食材為主的蔬菜業者生意慘淡，蔬菜收成卻沒了學校採購營運大受影響；科管局接獲台南市府請託協助行銷後，帶頭採購並鼓勵園區各廠商職工福利委員會多選購。
科管局表示，台南園區廠商員工有7萬多人，部分廠商自辦員工伙食採買大量蔬菜，群創等少數長期採購有機蔬菜的廠商更配合加碼購買。
為協助廠商與從業人員選購蔬菜，科管局今天起一連4天舉辦「呷有機、顧健康，有機蔬菜大方送」促銷活動，這4天每天上午11點開始在南科園區總理大餐廳與Park 17、社區中心等園區四大商圈、指定店家消費滿額贈送有機蔬菜，送完為止，活動詳情公布在「南科543」臉書粉絲專頁。
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