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蘭潭蓄水跌破一半 「日出校長」拍岸邊祥獅獻瑞美景

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感，船停靠岸邊。圖／取自楊長鉿臉書
嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感，船停靠岸邊。圖／取自楊長鉿臉書

入冬枯水期，降雨少，嘉義市供應民生工業用水的蘭潭水庫，蓄水量直直落，水利署南區水資源局統計，蓄水跌破一半，有「日出校長」稱譽的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感，船停靠岸邊，還有湖岸上綠美化樹木高低落差，遠觀有如「祥獅獻瑞」 形狀，楊長鉿將美圖貼臉書，讓人讚賞，嘖嘖稱奇。

蘭潭蓄水量不足，水位近逼警戒水位，市府避免音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及擾動泥沙影響水質，音樂噴泉水舞22日起暫停演出，展演時間，將視水位恢復狀況另行公告。

南區水資源局統計，目前蘭潭蓄水高度68.4公尺，滿水位75.38公尺，滿水位蓄水927噸，目前蓄水量430公噸，跌破一半46.39%。

楊長鉿8年前任職台東縣成功商業水產職業學校，天天早起，迷上拍三仙台美景，後調到東石高中仍維持每天早起，場景換蘭潭水庫日出美景，被稱為「日出校長」，拍美照製成影音作品與親友師生分享。

楊校長未拜師學攝影，無師自通，座右銘是「有想法，就有辦法！」，靠經驗累積拍日出美照，許多人好奇他拍美照秘訣，他說，他用的不是專業單眼相機，只是國產智慧型hTC蝴蝶機，拿手機拍照不能晃動，取景結構很重要，拍完用編輯軟體後製。

他說，人手一機時代，手機拍照運用之妙存乎一心，多看多揣摩，只要自己喜歡就好，過去拍三仙台日出，因住家在嘉市，現在天天晨起拍蘭潭，光芒四射氣象萬千，讓人朝氣蓬勃充滿生命力，晨光倒映潭影，夢幻美麗。

嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感，湖岸上綠美化樹木高低落差，遠觀有如「祥獅獻瑞」 形狀。圖／取自楊長鉿臉書
嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感，湖岸上綠美化樹木高低落差，遠觀有如「祥獅獻瑞」 形狀。圖／取自楊長鉿臉書
嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感。圖／取自楊長鉿臉書
嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，清晨拍攝枯水期的蘭潭，有著特別的美感。圖／取自楊長鉿臉書

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