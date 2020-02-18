阿里山太和橋邊椿寒櫻大爆發 這周為最佳賞花期

知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」日前公告，位於嘉義縣阿里山國家風景區太和往來吉部落方向（太和橋和梅嶺橋之間）149甲縣道的椿寒櫻大爆發，版主黃源明表示，這排椿寒櫻每年的花況都不會讓人失望，今年更是近年來盛開最整齊的一次，預計本周為最佳賞花期，下雨則會縮短花期。

黃源明一周前曾開車路過149甲縣道，原本以為初開的花苞不多，可能與台18線上的椿寒櫻一樣受寒害影響，因此沒特別留意，結果日前趁大晴天繞路過去，卻發現這排椿寒櫻大爆發，以往只有太和橋至鄰近簡易工寮之間較大棵的櫻花樹會開花，今年竟連接近路邊的小椿寒櫻樹都滿開，超驚喜！

黃源明表示，歷年來椿寒櫻花期大都是在2月上旬進入盛開期，今年的椿寒櫻花苞數量略少，主要分布在太和、太興、太平等西北廊道，台18線阿里山公路沿線反而數量不多，花況不如往年。