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黃偉哲：檢疫者亂跑將公布姓名

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南報導
台南市長黃偉哲（前右一）昨天到成大醫院視察新冠肺炎防疫情況。 圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（前右一）昨天到成大醫院視察新冠肺炎防疫情況。 圖／台南市政府提供

台灣出現首例新冠肺炎死亡個案，台南市長黃偉哲昨前往成大醫院了解防疫狀況，表示台灣已經做到防疫部署超前，才會成功發現第19與20病例，民眾不必恐慌；對隔離個案還趴趴走，黃說「全台灣民眾都不會原諒你」，台南市不僅將從重開罰，並將公布姓名，「這不是獵巫，是保障全民安全」。

台南先前有兩名居家檢疫的民眾趴趴走，一名是從武漢返台的台商，在居家檢疫最後一天載女友去上班，另一名是陸配，都由民政局移請衛生局開罰，依法可罰1萬至15萬元。黃偉哲昨說，將視情節從重處罰；衛生局表示尚未確定開罰金額，今天研議後決定。

黃偉哲昨到成大視察急診外設立的發燒篩檢站，也進醫院慰問第一線醫護，並贈送一批口罩等防疫物資給成大，成大醫院院長沈孟儒等人陪同。

有公衛背景的黃偉哲表示，第19與20例並沒有旅遊史，是疫情指揮中心對疑似症狀個案加強篩檢找出來的，顯見擴大採檢確有必要，也顯示指揮中心超前部署的成效，這樣的病例如果沒有被發現，可能會讓社區感染風險提高。

他表示，防疫物資是夠的，國內到月底一天就能生產1000萬個口罩，成為全世界第二大口罩生產國，酒精一天也超過20萬瓶，民眾不必囤積。

成大醫院 黃偉哲 衛生局
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