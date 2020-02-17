兩難！警方顧安全取締砂石車 建設工程受影響也吃不消

為紓解水患，水利署去年八月動工在雲林縣北港鎮建造滯洪池，平地挖成池，所挖的土方達百餘公噸，每天進出載運的砂石車達上百車次，嚴重影響交通，鄰近居民怨聲連連，警方不定期展開取締，也令工程單位吃不消，怨聲連連，警方明天將邀請居民、施工單位、鄉公所、代表會協調，共商解決之道。

紓解北港鎮、水林鄉地區水患，水利署第五河川局規劃37公頃的北港滯洪池工程，去年八月動工，預定明年2月完工，挖起的土石也同步標售，預估將挖起160多萬公噸土方，自開工以來，每天砂石車輛進出頻繁，影響居民安全，怨聲四起。

沿線居民指出，從工程施工後，每天砂石車進出超過一百車次，尤其是北港通往水林的主要幹道，雲164線更是砂石車必經之路，道路被蹍壓損壞，砂石車呼嘯而過，揚塵四起，有的車輛沒覆蓋，砂石飛揚，機車騎士心驚膽戰，安全堪虞，生活安寧大受影響，再不改善，不排除發動抗爭，攔阻砂石車。

北港警分局指出，為維護安全，分局自去年11月起，加強實施路檢稽查，違規超載的車，立即過磅舉發，共開出13張超載罰單、50張違規罰單。

由於警方加強路檢，使部分砂石車為躲避取締，四處繞道流竄，使鄰近產業道路也常可見砂石車行駛，農民也感怕怕，砂石車面臨「無路可走」，影響工程，但居民也不讓砂石車影響安全，使警方陷於兩難。