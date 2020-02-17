雲科大港生未居家防疫趴趴走？ 衛生局：屬實會開罰

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，返台港澳生都要14天居家隔離檢疫，有網友在臉書抱怨，雲林科技大學居家檢疫的港生趴趴走讓她相當恐慌；雲林縣衛生局指出，民眾可舉證，確切指出人事時地，經查證屬實將依法開罰。

該名網友在臉書社群PO文說，「我已經打過1922他們沒有學校外籍生名單感覺幫不上忙，為何雲科回台的港生，居家隔離中沒戴口罩出來也沒人管理，新聞播報其他學校的外籍生都有集中住宿隔離14天啊！」

網友表示，「雲林科技大學是不是要出來處理或是管理，覺得對於武漢肺炎應該謹慎一些。」此文一出，引發熱議，大家紛紛留言，「這要告訴衛生局、警察了吧」、「防疫中學校是不是應該好好管理」、「別害人阿」。

雲林科技大學指出，針對返台陸港澳學生，不論是住校生或外宿租屋，學務處都有每天追蹤並掌握學生身體狀況，民眾若真的有發生居家防疫中學生在外逗留，可拍照告知校方，學校則會依程序處置。

雲林縣衛生局長曾春美表示，目前各縣市都有居家檢疫的港澳生，網路有諸多流傳，都描繪得繪聲繪影，但有些陸港澳生或外配，可能疫情爆發前，或寒假期間也不曾返鄉，不能一概而論或標籤化，如此容易造成困擾，也引發恐慌。

她提到，如果民眾真的發現居家檢疫隔離的人還在外面趴趴走，盡可能具體陳述，明確指出對象、住哪裡等訊息，經查證屬實將視情節開罰1萬至15萬元，屢次違規將強制隔離。