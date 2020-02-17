寒流來襲農民心驚驚 雙手凍僵也要築牆擋風

寒流來襲，雲林沿海空曠地區今天凌晨一度出現約10度C的低溫，由前幾天炎熱，突然轉冷，對養殖和農作影響最大，養殖業者前晚起啟動水井，引灌地下水保溫，農民則防風牆擋風，幸好昨天上午陽光普照，農民鬆了一口氣，不過縣府農業處提醒，未來兩天恐會更冷，不可掉以輕心。

台西鄉養殖業者姚新丁表示，昨天入夜後，氣溫直線下滑，今天凌晨到清晨降至10度左右，體感溫度大概只有5至7度，加上東北季風強勁，由於虱目魚最怕忽冷忽熱，前天還艷陽高照，入夜快速變冷，所以大家趕緊引灌水溫較高地下水保溫，並啟動水車增加溶氧量，以保虱目魚不被凍傷或凍死。

四湖鄉瓜農吳萬來也說，由於西瓜苗剛種不久，體質還柔弱，最怕寒冬，天氣雖十分寒冷，但許多農民為保護農作，紛紛忍著寒風，雙手都快凍僵也要為作物築起稻草牆防風，因東北季風又強又冷，有人不放心，還在田邊搭設擋風棚，保護瓜苗，可說用心良苦，幸好老天爺開眼，除了清晨冷颼，今天上午陽光露臉，沒想像中那麼冷。