雲林褒忠鄉全鄉總消毒 公廁死角不放過
雲林縣最小的褒忠鄉，面積愈小，人口愈密集就愈容易傳染，鄉長陳建名不敢掉以輕心，今天起四天發動全鄉總消毒，菜市場、廟宇、活動中心、學校，尤其公廁更採高規格消毒，只要人多的地方，消毒槍都不放過，期待防疫無死角。
疫情嚴竣，尤其昨天傳來第一例新冠狀死亡病例，更是人心惶惶，雲林縣最小的褒忠鄉，為確保居家安全，多天來除強化各種防疫措施，因學校開學在即，陳鄉長經爭取後，今天起四天，動員展開全鄉大消毒。
鄉長陳建名說，該鄉有不少養豬戶，尤其人口群聚的市場、廟宇，每天參拜往來的人多，最令他憂心的是這些地方的公廁，更容易被忽略，因而四天的大消毒，除了內部空間，也把附設的廁所列為消毒重點，學校也一樣，就連體育館也都加強消毒，不放過任何死角。
今天消毒人員沿著各集會所或菜市場，展開密集性消毒，陳鄉長說，空間消毒很重要，但人和人接觸的防範更重要，大環境消毒了，也得靠民眾更加嚴謹防疫才有效。
鄉民說，小鄉面積空間小，人與人接觸就更密集，加強防疫更有必要，感謝公所人員辛勞為防疫把關。
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