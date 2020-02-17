延後開學衝擊有機菜農 台南助銷逾5千公斤

高中以下學校因應新冠肺炎防疫措施延後開學，導致台南市計畫採收的有機蔬菜無法供應營養午餐。經市府媒合機關團體採購與推動團購，幾天來銷售超過5000公斤，紓解農民壓力。

台南市政府農業局長謝耀清表示，經發布新聞、並函請全台企業及各機關單位，希望團膳優先採購台南有機食材，各企業也紛紛轉知員工踴躍訂購。截至今天止，已協助菜農銷售5460公斤。團購媒合的宅配地點，最遠到達台北市；另外，還有在地知名品牌的飯店業者熱情相挺。

謝耀清指出，除了南科管理局、大成長城公司及其他機關、團體、個人採購外，大部分農友也將有機葉菜送交直銷店、團膳、團購、有機交易專區的批發市場等多元通路，紓解庫存壓力。

他說，目前正是有機食材品項最豐富多元的時令，台南市政府持續推廣有機農產品，籲請轄內機關、團體、公司、行號能加入「饗時令、食在地」及「呷有機、顧健康」的行動，支持有機農業，讓更多民眾有機會能吃出台南在地有機食材的美味及健康。