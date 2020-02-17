快訊

受訪中接到「確診新冠肺炎」通知 東京計程車司機嚇壞記者

香港出現第58例新冠肺炎確診 另有兩宗初步確診個案

延後開學搶救有機農產奏效 黃偉哲：感謝各界相挺

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新冠肺炎疫情衝擊，各級學校開學順延，衝擊台南市有機蔬菜菜農生計，經台南市政府全力發動相挺化解危機，市府感謝外界相挺。圖／台南市政府農業局提供
新冠肺炎疫情衝擊，各級學校開學順延，衝擊台南市有機蔬菜菜農生計，經台南市政府全力發動相挺化解危機，市府感謝外界相挺。圖／台南市政府農業局提供

新冠肺炎疫情衝擊，各級學校開學順延，衝擊台南市有機蔬菜菜農生計，經台南市政府全力發動相挺，獲得百大企業和機關團體採購5千餘公斤，大部分農友已紓解庫存壓力，黃偉哲表達感謝之意。

台南市政府農業局說，日前依據市長黃偉哲指示，發文函請全台百大企業及府內各級機關等單位團膳優先購買台南有機食材，各企業紛紛轉知員工踴躍訂購，協助農友化解危機。

農業局長謝耀清表示，截至今（17）日止，農業局協助菜農銷售5千460公斤，除南科管理局、大成長城公司及其他機關、團體、個人採購外，大部分農友也將有機葉菜送交直銷店、團膳、團購、有機交易專區批發市場等多元通路，紓解庫存壓力。

農業局說，此次團購媒合案，宅配地點最遠到達台北市，另有在地知名品牌的飯店業者熱情相挺，在農業局媒合下，對農友生產的有機食材更加認識，考慮長期契作合作；另也有機關團體發揮愛心訂購轉贈慈善團體及弱勢家庭作為公益，也籲請各界持續挺有機菜農，一起顧健康。

黃偉哲 新冠肺炎 長城
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

南市別恐慌! 黃偉哲：威士特丹號確診乘客沒來過

搶宅經濟及保健經濟 台南觀光工廠防疫大作戰

公布防疫趴趴走姓名 黃偉哲：不是獵巫，是保障安全

黃偉哲：居家隔離者趴趴走 罰款並公布姓名

相關新聞

雲林監理站發贈7千片口罩 讓運輸業運將安心

中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣新冠肺炎出現首例死亡病例，是一名61歲中部白牌計程車司機，引起各界重視大眾運輸防疫；雲林監理站今天發贈7千片口罩，提供給縣內計程車行，讓運將們載客時能戴口罩安心。

國1雲林交流道東、西行北上入口 今明兩天夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局預計今、明兩天晚間8點到隔天早上6點，進行雲林系統交流道東、西行北上入口匝環道路面整修，屆時將...

助弱勢防疫 南市大港社區捐贈民眾噴霧液

因應新冠狀肺炎疫情蔓延，台南市北區大港社區發展協會執行長黃森楠有鑑於防疫物資有限，對弱勢家庭經濟上更是一大負擔，主動聯絡...

雲嘉南明起連12場徵才 因應疫情開放網路投履歷

每年農曆過年後是職場轉業高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布配合明天起舉辦徵才活動，將在雲嘉南區連辦12場徵才釋...

世界最美便條紙 疊出「奇美博物館」

奇美博物館與設計出業界稱讚創造「世界最美便條紙」的日本品牌TRIAD合作，推出以150張便條紙堆疊雕出的「森林中的博物館」，精緻設計吸引文青界與愛好精品民眾矚目；TRIAD知名系列便條紙首次出現台灣建築物，TRIAD知名系列產品可在誠品書店買到，但與奇美合作的這款只在奇美博物館與官網獨家展售。

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

號稱「野鳥天堂」台灣，一直以來是候鳥的中繼站，牠們在寶島繁殖避冬，再集體返回北方居住地，有時因季風吹拂珍貴稀有鳥類，也會迷途台灣；但美麗鳥類「越境繁殖」，有時並非好事，牠們大量的出現，也會危及台灣的生態，或因為外力干預造成生存危機。

台南月津燈燈節昨晚落幕 1個月來湧入92萬人次

2020台南鹽水月津港燈節昨晚落幕，根據台南市政府文化局統計，展期1個月來共吸引近92萬人次參與，文化局表示，希望藉由名...

疫情影響 將軍胡蘿蔔銷港夯

台南將軍區的胡蘿蔔正值採收期，因香港蔬果需求殷切，近兩周來，貿易商累計已出貨20只貨櫃的胡蘿蔔，已達往年整年出口量的20%，胡蘿蔔搶手，業者忙追貨，農民卻嘆有市場卻產量不足，今年因前波雨災，產量減少4成。

農漁民抗寒 套果套、蓋防風棚…

中央氣象局低溫特報，南部今明兩天恐出現10度以下低溫，氣象局提醒農作物及水產養殖業注意寒害，農漁民嚴陣以待，昨天紛紛加裝抗寒設施。

將軍下水道 台南防洪生力軍

台南市將軍區北嘉社區每逢豪雨或颱風，都可能面臨淹水，台南市府申請前瞻計畫，闢建北嘉社區下水道工程，改善以往通水斷面不足及宣洩不及狀況，工程去年11月完成，市長黃偉哲昨天主持謝土祈福儀式，希望能降低未來水患。

在嘉線上學習 「停課不停學」

嘉義市府教育處12年國教辦公室，因應新冠肺炎疫情延後開學，在官網整理出政府及民間的線上學習資源，讓家長在假期中陪伴孩子自主學習，未來開學後，若有自主健康管理需求的孩子也可使用，希望「停課不停學」，翻轉這波防疫危機。

新港「司機公園」啟用 髒亂點變小確幸

嘉義縣新港鄉宮前村「司機工會」旁有一處髒亂空地，經村長邱聰益及新港鄉公所爭取到營建署「城鎮之心」的計畫經費，增設健身器材及遊樂設施，改造成「司機公園」，昨天上午啟用，居民直呼是「社區的小確幸」。

熱門新聞

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

淨心長老病逝 總統今往悼祭

桃園4路段 將增區間測速照相

竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

高市交通文宣出現五星旗 大隊長等3人加重懲處

宜縣府將帶50名青年人赴日考察 徵選開跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。