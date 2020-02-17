延後開學搶救有機農產奏效 黃偉哲：感謝各界相挺

新冠肺炎疫情衝擊，各級學校開學順延，衝擊台南市有機蔬菜菜農生計，經台南市政府全力發動相挺，獲得百大企業和機關團體採購5千餘公斤，大部分農友已紓解庫存壓力，黃偉哲表達感謝之意。

台南市政府農業局說，日前依據市長黃偉哲指示，發文函請全台百大企業及府內各級機關等單位團膳優先購買台南有機食材，各企業紛紛轉知員工踴躍訂購，協助農友化解危機。

農業局長謝耀清表示，截至今（17）日止，農業局協助菜農銷售5千460公斤，除南科管理局、大成長城公司及其他機關、團體、個人採購外，大部分農友也將有機葉菜送交直銷店、團膳、團購、有機交易專區批發市場等多元通路，紓解庫存壓力。

農業局說，此次團購媒合案，宅配地點最遠到達台北市，另有在地知名品牌的飯店業者熱情相挺，在農業局媒合下，對農友生產的有機食材更加認識，考慮長期契作合作；另也有機關團體發揮愛心訂購轉贈慈善團體及弱勢家庭作為公益，也籲請各界持續挺有機菜農，一起顧健康。