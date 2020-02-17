守護山區治安護農 白河警清山掃蕩打擊不法
為強化落實推動緝毒、打詐、掃黑幫等治安工作重點，台南市政府白河警分局今天執行清山掃蕩專案，區分2組針對白河、東山區、後壁區等偏遠處所全面大清查，警方強調，打擊不法絕對不手軟。
白河警分局說轄區達323平方公里，轄內山林地形複雜，山區民宅、空屋、工寮易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製改造或種植大麻、安非他命及製造毒品、職業賭場等不法勾當，這次勤務專案，主要針對山區、溪流沿岸，實施空屋、工寮、廢棄廠房等可疑處所，展開地毯式清查。
警方說，除清查列管轄區重點治安處所，並依據農產季節，時序農作水果等，縝密策劃清山掃蕩勤務，藉積極作為防杜不法，展現警方維護治安決心。
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