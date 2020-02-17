守護山區治安護農 白河警清山掃蕩打擊不法

號稱「野鳥天堂」台灣，一直以來是候鳥的中繼站，牠們在寶島繁殖避冬，再集體返回北方居住地，有時因季風吹拂珍貴稀有鳥類，也會迷途台灣；但美麗鳥類「越境繁殖」，有時並非好事，牠們大量的出現，也會危及台灣的生態，或因為外力干預造成生存危機。

2020-02-17 11:00