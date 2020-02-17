雲林監理站發贈7千片口罩 讓運輸業運將安心

中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣新冠肺炎出現首例死亡病例，是一名61歲中部白牌計程車司機，引起各界重視大眾運輸防疫；雲林監理站今天發贈7千片口罩，提供給縣內計程車行，讓運將們載客時能戴口罩安心。

雲林監理站站長吳孟峰說，雲林縣有車行的計程車115輛、個人車行有101輛，今天發放7000片口罩給所有車行，提供駕駛每人每天使用一片，預計可使用一周，達到防護作用。

他表示，至於白牌車部分屬於違法，不僅不會發贈口罩，一旦取締將罰款十萬元、牌照吊扣三個月，去年整年度取締6輛，今年迄今取締兩輛，之後將持續並加強到斗六車站、虎尾高鐵等熱點取締。

雲林縣衛生局長曾春美說，新冠肺炎爆發時，有陸續配給口罩給雲林縣內計程車、客運業者，並請各大運輸業者進行座位、門把等硬體設施消毒，也向業者宣導做好健康自主管理，避免疫情傳播。