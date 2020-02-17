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影／台南一群銀髮族熱中學習變身志工 到各地宣傳預防失智

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，老人家玩得很開心又不知不覺活動筋骨。記者周宗禎攝影
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，老人家玩得很開心又不知不覺活動筋骨。記者周宗禎攝影

台南市青陽關懷協會30位平均老人家發揮所學，今天到新化區知義里關懷據點與長者同歡，表演幾年來長期學習的歌舞、行動劇宣導「預防失智」，年紀最大的即將90大壽，靈活的手腳讓人看不出實際年齡。青陽協會感謝台南夢時代扶輪社長湯明錦贊助，市長黃偉哲太太劉育菁與社會局長陳榮枝、南東南扶輪社生命橋樑助學計畫執行長郭秀君等到場關心參與，呼籲各界重視關注高齡民眾福利。

青陽協會長期與嘉南藥理科技大學副教授林秀碧合作，帶領長輩學習打拳、日文、英文、演戲話劇、街舞、民族舞蹈，自己利用環保廢棄物創作樂器、學習演奏。

老人家因為投入學習個個成為「銀髮種子老師」、「十項全能」，已多次到各個不同社區帶領其他社區長者一起學習，確實落實「把被服務者轉換變成服務者」，今天演出銀髮體適能、桌遊、預防宣導失智行動劇、街舞、創意打擊樂，讓新化在地老人家驚嘆不已

台南夢時代扶輪社長湯明錦指出，去年推動老人家失智篩檢，發現很多長者年老後沒有在活動，參加青陽協會活動後現在都敢出來參與，與家人子孫同輩互動，支持這樣的老年研習活動很有意義。

青陽關懷協會志工王貴花表示，台灣人口一邊出生率銳減、一邊高速老化，正面對高齡化、少子化與家戶人口逐年下降危機。家戶不足以提供活躍老化的所需的場域，社區自然成為長輩社交、活動的平台，老化已經成為重要議題。

協會表示，有感於社會超高齡化，希望可以為長者帶來新的生活體驗、充實晚年的生活，不斷努力安排各項活動帶領老人家走出家門、促進社區參與以滿足長輩內心的孤寂感，期待讓長者「健康老、快樂老」。唯有確實掌握、了解，被服務長輩的需求，才能提供友善關懷老人適切的貼心服務。藉由提供健康促進活動，維護長者身體健康，一起聊天話當年、運動遠離失落與孤寂，社區互助可以擁有朋友的照應，提升社區幸福感。

陳榮枝指出，長照2.0擴大服務將65歲以上尚未失能、失智的衰弱長輩納入預防及延緩失能的服務範圍，提供社區健康、亞健康、與衰弱長輩健康促進服務，預防失能、失智發生及延緩惡化，讓衰弱長輩得以在地健康得更久，延緩進入長期照顧的時間，提升老年人生活品質

青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，老人家玩得很開心又不知不覺活動筋骨。記者周宗禎攝影
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，老人家玩得很開心又不知不覺活動筋骨。記者周宗禎攝影
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，地方人士到場支持。記者周宗禎攝影
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，地方人士到場支持。記者周宗禎攝影
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，高齡志工演出精彩。記者周宗禎/攝影
青陽關懷協會舉辦預防失智宣導活動，高齡志工演出精彩。記者周宗禎/攝影
市長黃偉哲太太到場宣傳樂齡運動與防疫。記者周宗禎/攝影
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