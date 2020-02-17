新冠肺炎發燒 台南市北區大港社區助弱勢民眾噴霧液
因應新冠狀肺炎疫情蔓延，台南市北區大港社區發展協會執行長黃森楠有鑑於防疫物資有限，對弱勢家庭經濟上更是一大負擔，主動聯絡台南市北區區公所，提供1036瓶防護進階版噴霧液，幫助北區中低收入戶1000多戶一起防疫。
大港社區發展協會系結合地方善心人士陳虹樺、吳楊素妲、張淑卿、張碧芬、陳不、陳建全、黃良賓、馮國豪、黃元碩、林南雄等出錢出力共襄盛舉，共捐助1036瓶防護進階版噴霧液，每瓶市價350元，計約36萬2600元，由北區區長李皇興暨里長聯誼會會長童小芸代表受贈。
李皇興表示，新冠肺炎疫情尚未平息，防疫仍需努力，呼籲民眾加強自我管理，睡眠要充足提升免疫力，做好勤洗手與環境消毒，保持良好衛生習慣才是防疫之道。感謝臺南市北區大港社區發展協會及善心人士捐贈的義舉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言