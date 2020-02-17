雲嘉南明起連12場徵才 因應疫情開放網路投履歷

每年農曆過年後是職場轉業高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布配合明天起舉辦徵才活動，將在雲嘉南區連辦12場徵才釋出逾2200個職缺，其中有工程師職缺上看60K。今年因新冠肺炎（COVID-19)疫情，開放求職者網路也同步可投履歷。

各場詳細徵才訊息可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六、虎尾就業中心，或上雲嘉南分署官網及台灣就業通網站查詢。

這波徵才「台南區｣8場約有1900個職缺，其中興南汽車客運徵司機薪水36K到50K；「嘉義區｣3場徵才約230個職缺，包括大瓏企業徵設備工程師、塑膠模具工程師等薪水34K至60K；「雲林區｣1場徵才約90個職缺，為宇榮高爾夫科技在斗六蓋新廠的大舉徵才，其中財會課長主管缺薪水36K至50K。