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雲嘉南明起連12場徵才 因應疫情開放網路投履歷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
徵才會場規畫拉大面試人員距離。 記者周宗禎／攝影
徵才會場規畫拉大面試人員距離。 記者周宗禎／攝影

每年農曆過年後是職場轉業高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布配合明天起舉辦徵才活動，將在雲嘉南區連辦12場徵才釋出逾2200個職缺，其中有工程師職缺上看60K。今年因新冠肺炎（COVID-19)疫情，開放求職者網路也同步可投履歷。

各場詳細徵才訊息可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六、虎尾就業中心，或上雲嘉南分署官網台灣就業通網站查詢。

這波徵才「台南區｣8場約有1900個職缺，其中興南汽車客運徵司機薪水36K到50K；「嘉義區｣3場徵才約230個職缺，包括大瓏企業徵設備工程師、塑膠模具工程師等薪水34K至60K；「雲林區｣1場徵才約90個職缺，為宇榮高爾夫科技在斗六蓋新廠的大舉徵才，其中財會課長主管缺薪水36K至50K。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，配合中央各項防疫政策及求職求才需求，年後實體徵才活動以小型或單一徵才為主，除了每場為求職者量測體溫、手部消毒外，在雇主面談區、民眾填寫區及座位空間的安排上都拉大間距，在網路平台上，每場的詳細職缺也同步刊登在台灣就業通網站，求職者在家也能投履歷。

徵才職缺同步刊登台灣就業通網站，雲嘉南分署長劉邦棟歡迎求職者多利用。 記者周宗禎／攝影
徵才職缺同步刊登台灣就業通網站，雲嘉南分署長劉邦棟歡迎求職者多利用。 記者周宗禎／攝影
主辦單位為求職者量體溫及手部消毒。 記者周宗禎／攝影
主辦單位為求職者量體溫及手部消毒。 記者周宗禎／攝影

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