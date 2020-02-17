把關開學防疫 嘉市推學生健康管理護照

因應武漢肺炎疫情，高中職以下學校延後開學，嘉義市長黃敏惠今天呼籲家長一起做好防疫工作，透過學生健康管理護照，在家做好「自主健康管理」，入校後教師再把關防疫。

黃敏惠今天帶領衛生局、教育處、建設處、觀光新聞處等局處主管，在嘉義市議會臨時會提出武漢肺炎防疫應變報告。

面對學生即將開學，黃敏惠呼籲，家長一起做好防疫工作，提早在家注意孩子健康狀況，透過學生健康管理護照，每個人做好精準健康管理與紀錄，在家做好「自主健康管理」，入校後教師再次把關，透過分流措施，也讓老師做好教學工作。

教育處寒假期間除增印經濟弱勢學童午餐券，讓弱勢兒童午餐不中斷外，也推出「線上學習平台」，讓學生能利用這段時間繼續學習。

黃敏惠說，台灣過去曾有相關疫情發生的經驗，有最好的醫療與公共衛生團隊，民眾警覺性高是好現象，但不要恐慌，配合政府，適度運用防疫物資，盼疫情降低後，回歸正常生活。

嘉義市議員蔡文旭則建議市府採購紅外線熱像儀，學生上學入校，屬於高溫的產生紅點者再量第2次額溫，若有發燒等狀況，則通知家長帶學生就醫。教育處長林立生表示，將向中央反映。

至於學生開學後在教室上課，是否需配戴口罩。林立生說，校園中有上呼吸道與相關疾病的學生，才需要戴口罩，另也宣導補習班教室需保持通風，安親班則儘量安排到戶外上課。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。