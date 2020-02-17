國1雲林交流道東、西行北上入口 今明兩天夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局預計今、明兩天晚間8點到隔天早上6點，進行雲林系統交流道東、西行北上入口匝環道路面整修，屆時將封閉該二處入口匝環道，各匝環道路面刨鋪改善作業，將分時段封閉管制，請用路人配合提前改道。

高速公路局中區養護工程分局斗南工務段指出，今天2月17日晚上8點時至早上6時封閉國道1號雲林系統交流道東行往國1北上入口環道。

改道由台78線東行往台78線東行斗南交流道，經台1線左轉進入台78線西行斗南交流道，再走台78線西行、國1北上入口匝道。

2月18日晚上8點到隔日早上6點，封閉國道１號雲林系統交流道西行往國1北上入口匝道，改道由台78線西行往雲林系統交流道往大林方向，再走雲林系統交流道往古坑方向、雲林系統交流道往斗南方向，再走國1北上入口匝道。

斗南工務段表示，請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全。路況查詢撥打168、1968。