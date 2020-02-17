快訊

武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1雲林交流道東、西行北上入口 今明兩天夜間施工封閉

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
國道1號雲林系統交流道東、西行北上入口，今、明兩天夜間將施工封閉。圖／高速公路局中區養護工程分局斗南工務段提供
國道1號雲林系統交流道東、西行北上入口，今、明兩天夜間將施工封閉。圖／高速公路局中區養護工程分局斗南工務段提供

高速公路局中區養護工程分局預計今、明兩天晚間8點到隔天早上6點，進行雲林系統交流道東、西行北上入口匝環道路面整修，屆時將封閉該二處入口匝環道，各匝環道路面刨鋪改善作業，將分時段封閉管制，請用路人配合提前改道。

高速公路局中區養護工程分局斗南工務段指出，今天2月17日晚上8點時至早上6時封閉國道1號雲林系統交流道東行往國1北上入口環道。

改道由台78線東行往台78線東行斗南交流道，經台1線左轉進入台78線西行斗南交流道，再走台78線西行、國1北上入口匝道。

2月18日晚上8點到隔日早上6點，封閉國道１號雲林系統交流道西行往國1北上入口匝道，改道由台78線西行往雲林系統交流道往大林方向，再走雲林系統交流道往古坑方向、雲林系統交流道往斗南方向，再走國1北上入口匝道。

斗南工務段表示，請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全。路況查詢撥打168、1968。

國道 高速公路
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

注意！雲林20鄉鎮市衛生所 沒有加入實名制賣口罩

雲林女總舖師繼承癌父好手藝 進軍冷凍宅配市場

雲林再推北港小鎮愛情微電影 文化處長擔綱演出女主角

網傳寶瓶星號遊客雲林趴趴走 縣府：未戴口罩可檢舉

相關新聞

國1雲林交流道東、西行北上入口 今明兩天夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局預計今、明兩天晚間8點到隔天早上6點，進行雲林系統交流道東、西行北上入口匝環道路面整修，屆時將...

台南月津燈燈節昨晚落幕 1個月來湧入92萬人次

2020台南鹽水月津港燈節昨晚落幕，根據台南市政府文化局統計，展期1個月來共吸引近92萬人次參與，文化局表示，希望藉由名...

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

號稱「野鳥天堂」台灣，一直以來是候鳥的中繼站，牠們在寶島繁殖避冬，再集體返回北方居住地，有時因季風吹拂珍貴稀有鳥類，也會迷途台灣；但美麗鳥類「越境繁殖」，有時並非好事，牠們大量的出現，也會危及台灣的生態，或因為外力干預造成生存危機。

疫情影響 將軍胡蘿蔔銷港夯

台南將軍區的胡蘿蔔正值採收期，因香港蔬果需求殷切，近兩周來，貿易商累計已出貨20只貨櫃的胡蘿蔔，已達往年整年出口量的20%，胡蘿蔔搶手，業者忙追貨，農民卻嘆有市場卻產量不足，今年因前波雨災，產量減少4成。

農漁民抗寒 套果套、蓋防風棚…

中央氣象局低溫特報，南部今明兩天恐出現10度以下低溫，氣象局提醒農作物及水產養殖業注意寒害，農漁民嚴陣以待，昨天紛紛加裝抗寒設施。

將軍下水道 台南防洪生力軍

台南市將軍區北嘉社區每逢豪雨或颱風，都可能面臨淹水，台南市府申請前瞻計畫，闢建北嘉社區下水道工程，改善以往通水斷面不足及宣洩不及狀況，工程去年11月完成，市長黃偉哲昨天主持謝土祈福儀式，希望能降低未來水患。

在嘉線上學習 「停課不停學」

嘉義市府教育處12年國教辦公室，因應新冠肺炎疫情延後開學，在官網整理出政府及民間的線上學習資源，讓家長在假期中陪伴孩子自主學習，未來開學後，若有自主健康管理需求的孩子也可使用，希望「停課不停學」，翻轉這波防疫危機。

新港「司機公園」啟用 髒亂點變小確幸

嘉義縣新港鄉宮前村「司機工會」旁有一處髒亂空地，經村長邱聰益及新港鄉公所爭取到營建署「城鎮之心」的計畫經費，增設健身器材及遊樂設施，改造成「司機公園」，昨天上午啟用，居民直呼是「社區的小確幸」。

新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市

正值台南將軍胡蘿蔔採收期，因香港新冠肺炎嚴峻傳出蔬果需求殷切，近兩周累計貿易商已出貨20只貨櫃，達往年一整年出口量的20...

重大傷病免費領口罩時間延長 27日前每周可領2片

嘉義縣政府考量重大傷病民眾就醫頻率高，本月10日起由中央撥用口罩給領有重大傷病證明患者，或健保卡有註記者，可前往戶籍所在...

民進黨台南市黨部主委之爭 竟傳出「下降頭」之說

民進黨台南市黨部主委將在5月改選，由於視為市長選舉前哨戰，競爭相當激烈，最近更傳出「下降頭」的說法，有意參選的陳世輝在臉...

注意！雲林20鄉鎮市衛生所 沒有加入實名制賣口罩

新冠肺炎疫情嚴峻，中央政府推行口罩實名制，但仍有民眾反映買不到，中央流行疫情指揮中心日前宣布，今天起全台303處衛生所也...

熱門新聞

台61區間測速照相5千車罰2千萬 最高超速95罰1.2萬嚇到

若無人接手 苗栗縣最後一家老戲院恐熄燈

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

雲林女總舖師繼承癌父好手藝 進軍冷凍宅配市場

淨心長老病逝 總統今往悼祭

新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。