黃偉哲：居家隔離者趴趴走 罰款並公布姓名

台南市長黃偉哲今天上午到成大醫院慰問防疫工作人員時表示，如果在台南市發現需要居家隔離的民眾到處趴趴走，不僅罰款還要公布姓名，希望市民配合。

黃偉哲上午前往成大醫院慰問投入防疫相關工作的醫護人員，並在成大醫院院長沈孟儒等院方人員陪同下，了解搭建在醫院建築物外的臨床檢疫站運作情形。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，今天除了查看臨床檢疫站運作之外，也帶來了口罩等醫療物資給成大使用，這段時間要有勞這些醫護人員們多幫忙。臨床檢疫站除了發燒篩檢外，了解旅遊接觸史也很重要，可說扮演著第一層過濾的重要角色。

他說，台灣的武漢肺炎確定個案中，第19、20例都沒有相關旅遊史，是在擴大採檢的情況下才過濾出來。現在只有把篩檢網目變得更細，漏網之魚的機率才能大幅降低；另外，民眾養成良好衛生習慣，勤洗手也很重要。

黃偉哲表示，台南市對需要暫時自我隔離、及自主健康管理的人寄予非常高強度的要求。如果發現要居家隔離的人在外面趴趴走的話，絕對在第一時間會配合警政、衛生、民政等系統把人找回來。不僅罰款，還要公布姓名。

他說，希望民眾能夠自愛，如果防疫缺口因個人任性行為而被突破的話，將嚴重危害社會大眾安全，全國民眾都沒有辦法接受。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。