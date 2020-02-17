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台南月津燈燈節昨晚落幕 1個月來湧入92萬人次

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
延續一個月的台南鹽水月津港燈節昨晚落幕，累計湧92萬人次賞燈。記者謝進盛／ 翻攝

2020台南鹽水月津港燈節昨晚落幕，根據台南市政府文化局統計，展期1個月來共吸引近92萬人次參與，文化局表示，希望藉由名氣飆升，打造燈節獨特品牌。

今年該燈節以「海市蜃樓」為主題，從1月18日開展，持續到昨晚，邀請國內外藝術家及大專校院帶來共51件精彩作品，更首度結合擴增實境(AR)技術，讓民眾體驗科技結合藝術、令人驚奇的虛實交錯，今年展區範圍遍及水域及巷弄，加上創意徵件，讓民眾飽覽水域創新藝術、徵件的多元創意和鹽水巷弄的歷史紋理。

由於範圍擴大、參觀分流，今年燈節整體參觀品質明顯提升，「月光之城」6件巷弄作品、1檔展覽讓鹽水從白天就蓄積參觀熱潮。

月津港燈節明年即將邁入連續舉辦的第10年。市府表示，每年在鹽水舉辦燈節，不單只是熱鬧的節慶活動，而是以地方歷史紋理為基底，建立獨特燈節品牌、逐步帶動地方基礎建設。

未來在「月之美術館」計畫下，街區備受好評的「讓世界看見鹽水」、「光陰使者」兩件作品將持續媒合在地居民與店家擴大規劃成常設藝術作品裝置，營造街區的藝術氛圍。

另外，「月之美術館」也將以生態博物館、無牆美術館的概念永續經營，並推動各項美學教育、沙龍講座、工作坊等計畫，培養更多藝術種子，進而提供新銳藝術家有更多展演舞臺，讓實驗創新藝術持續在鹽水小鎮醞釀，朝向小而精緻的歷史藝術城鎮發展前進。

美術館 月津港
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