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重大傷病免費領口罩時間延長 27日前每周可領2片

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府公告為服務重大傷病患者的就醫需求，即日起至27日可到戶籍所在地衛生所免費領取每人2片口罩。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府考量重大傷病民眾就醫頻率高，本月10日起由中央撥用口罩給領有重大傷病證明患者，或健保卡有註記者，可前往戶籍所在地衛生所領取每周每人2片口罩，因領取民眾不多，嘉義縣政府特別把領取時間延長至27日，將有12萬5千人受益。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，以嘉義縣人口總數概算，平均每25人中有1人領有重大傷病卡，目前只有約2000人前往領取，為服務更多需經常出入醫院的重大傷病患者，將搭配衛生所實名制多延兩周，民眾可攜帶健保卡或重大傷病卡領取。

趙紋華說，這些領過免費口罩的民眾如還有購買需求，也可以實名制度到衛生所或藥局購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

趙紋華表示，嘉義縣截至2月15日通報疑似個案18人，全數排除，目前没有確診案例，衛生局也將持續密切監測，趙紋華提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節等。

重大傷病患者的就醫需求，嘉義縣府即日至27日可到戶籍所在地衛生所免費領取每人2片口罩。圖／嘉義縣政府提供

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