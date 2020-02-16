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民進黨台南市黨部主委之爭 竟傳出「下降頭」之說

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
有意參選民進黨台南市黨部主委的陳世輝。記者修瑞瑩／翻攝

民進黨台南市黨部主委將在5月改選，由於視為市長選舉前哨戰，競爭相當激烈，最近更傳出「下降頭」的說法，有意參選的陳世輝在臉書上指被對手下降頭，要取他性命，並發出不自殺聲明，而也有意參選的潘新傳則斥為無稽之說，要對手「認真拉票比較實在」

民進黨台南市黨部主委歷來被認為都是屬於「市長派」，能拿下主委有利於未來的市長選舉，現任主委黃先柱，就是前任市長賴清德的長期幕僚，而主委一職將在5月24日改選，目前包括潘新傳與陳世輝等人表態參選。

潘新傳目前擔任民進黨台南市黨部評議委員會召集人，前年黃偉哲參選台南市長時，他擔任執行總幹事，這次總統大選，也擔任蔡英文台南競選總部主任，是黃偉哲長期的盟友。

而陳世輝目前擔任市黨部執行委員、嘉南農田水利會會務委員，曾代理過台南縣、市黨部主委，並任蔡英文嘉南水利後援會總會長，認為自己是最接地氣的人選。而他也是道教的法師，之前因不滿市黨部關門，而曾穿道服前往黨部「驅魔」

陳世輝13號在臉書上發出不自殺聲明，表示宣布參選3個月以來，努力拜票，但從兩個月前開始嚴重頭痛，全身不明瘀血，就醫後並沒有任何問題，而向宗教尋求解答，才知道自己竟然被人下降頭。

他在聲明中指出，經調查，對手用重金，由台南市某家佛寺的高僧，施魔法邪術，下了9道的降頭要取他性命，還有3道要傷他的家人，表示自己絕對不是無的放矢，而是經過查證，確知邪術的來源，認為對方實在惡毒，連家人都不放過。

還表示對手之前在市長選舉時，就已經用過這種方法對付黨內同志，如今又故技重施，擔心接下來還有其他招數，可能會汙指他賄選、以黑道勢力逼退、甚至假車禍等。

他表示，對手之前已用網軍抹黑他，沒想到現在又用這種招數，已經備妥相關證據與資料，如果自己不測，就會請友人公布資料。

潘新傳對此則斥為無稽，並反問「你相信嗎」，表示只希望公平競爭，如何提出政見、經營黨務才是重點，對對方的指控只能一笑置之。

有意參選民進黨台南市黨部主委的潘新傳。記者修瑞瑩／翻攝

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