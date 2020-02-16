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注意！ 雲林20鄉鎮市衛生所沒有加入實名制賣口罩

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
中央流行疫情指揮中心日前宣布，今天起全台303處衛生所也可以買到實名制口罩，雲林20鄉鎮市衛生所並未加入行列，有不少民眾白跑一趟。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，中央政府推行口罩實名制，但仍有民眾反映買不到，中央流行疫情指揮中心日前宣布，今天起全台303處衛生所也可以買到實名制口罩。不過雲林20鄉鎮市衛生所並未加入行列，讓許多民眾白跑一趟。

雲林縣衛生局表示，衛生局持續提供免費口罩給重大傷病患、就醫需求民眾，為避免贈送與販售發生混淆，引發爭取衝突，所以暫時不加入賣口罩行列。

今天一早到下午仍有不少民眾，跑到衛生局想買口罩，卻發現門口張貼「未販賣實名制口罩」，引起民眾抱怨；有斗六市民說，政府不是說有賣，到現場卻買不到，卻讓人空手而歸。

衛生局長曾春美表示，口罩實名制上路後，仍有許多民眾說買不到口罩，雲林縣府考量重大傷病患、發燒民眾就醫需求，2月初就開放各鄉鎮市衛生免費，提供口罩給這二類民眾及陪同就醫者，因應需求廣，此項措施將再延至2月21日，為避免跟中央政策混淆，經討論後衛生所暫不加入販售口罩。

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