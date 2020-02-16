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台南市衛生所開賣口罩 各所時段不同看這裡
全台各地衛生所今天加入賣口罩的行列，由於是周日，一早就有不少民眾前往排隊搶購，台南市市區裡多數很快賣完，但偏鄉還有剩餘，特別是兒童口罩部分，全市賣不到一半，衛生局表示，可能是之前家長就已經幫孩子備齊，加上人數較少，所以還有剩餘，將併在明天的貨量中再出售。
台南市衛生局表示，今天全市37區衛生所是統一在上午10-12點開賣，但明天之後，為了配合各衛生所門診時間，要錯開人潮，各所時間都不一樣，可以上衛生局網站查詢，或如文中的附表照片。
台南市之前因為少數偏鄉沒有健保藥局，民眾買不到口罩，而開放龍崎與南化兩區的衛生所賣口罩，今天則配合中央政策，37區都賣，衛生局表示，衛福部的各家健保藥局口罩存量查詢系統，也可以同時查詢衛生所的存量，民眾可以先查詢以免白跑。
今天上午10點開賣，市區裡的衛生所大排長龍，像是東區衛生所9點40分發放號碼排，10點多就發光，到11點所有口罩也賣光。
衛生局統計今天的銷售狀況，成人口罩總計有7400個，已賣出7276個，而兒童口罩有1850個，賣出834個，還有一千多個多售出。
衛生局長陳怡呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。
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