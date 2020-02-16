防寒害 嘉縣農漁業蓋防風牆與防風罩

中央氣象局發布低溫預報，嘉義縣今天下午至19日將可能出現10度以下低溫，嘉義縣農業處於臉書及官網提醒農漁業民眾注意做好防寒管理措施，搭建防風牆、防風罩等，避免寒害損失。

嘉義縣民雄鄉鳳梨農陳文取表示，目前鳳梨已進入落果期，面對這幾天氣溫變化大的狀況，農民最擔心鳳梨果皮在冷熱交替下裂開，今年又比去年冷，鳳梨農只能趕緊為鳳梨套上帽子以進行防曬。

不少農漁業民也在寒流前搭蓋防風棚、越冬溝等，為越冬養殖的不耐寒魚種，如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等，進行寒害安全防範，農業處漁業科長張建成表示，嘉義縣養殖漁業池水溫度維持在15度左右最佳，如低於15度就須進行提早採捕、調高池溫等預防動作，過年後那一波寒流有賴預防成效影響不大。

雲嘉南地區部分鄉鎮正逢插秧期，為避免秧苗凍傷，農業處建議已完成插秧者，灌滿3到5公分水位保溫，風勢較大區域的南北狹長田區，可在田區中央以田土糊一條東西向「軟岸」，以避免田間水域集中南邊，造成田區南邊秧苗淹水受害，及北邊秧苗缺水寒害。

而較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，達保溫防寒效果，未採收瓜果，也應以套袋處理，對已受害果樹，則應該實行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施，避免寒害。