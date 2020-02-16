雲林女總舖師繼承癌父好手藝 進軍冷凍宅配市場

62年次的雲林台西鄉民丁玫玲，是當地罕見的「女總舖師」，傳承罹癌病逝父親丁宗德的好手藝，擁有一次準備6千道菜的功力，近年隨著辦桌市場逐漸萎縮，她也將父親的「手路菜」進軍冷凍宅配市場。

丁玫玲對做菜也極有天份及興趣，她笑說，求學時大家都念教科書，只有她的抽屜裡都是台灣知名廚師傅培梅的食譜，不過她內心始終不想走進廚房，因為從小看父親忙進忙出，環境辛苦、環境高溫又有油煙，讓她只想穿得美美的、早早嫁人。

不過10多年前她的父親丁宗德罹癌，在父親病逝前的兩年，丁玫玲天天到病房陪父親對抗病魔，不捨父親的手藝及味道失傳，毅然決定接班，慢慢地開始學父親功夫，父親在病床上教丁玫玲開菜單、挑食材、做菜跟擺盤。

丁宗德靠著一點聲音還有手寫筆記，教丁玫玲魚翅羹、米糕、羊肉湯等手路菜，丁玫玲也從洗碗端菜開始做起，刀、燙傷是家常便飯，搬蒸籠、揮鍋鏟她都親力親為，事業全盛時期她曾一次要席開600桌。

丁玫玲說，每道菜都有父親的味道，以及她對父親的思念，她接到第一次訂單時，始終擔心自己做不好，直到對方跑進廚房問她「丁宗德在哪裡？」讓她欣慰終於承接父親的棒子，能讓大家都吃得到父親的味道。

丁玫玲也考量辦桌市場逐漸萎縮，不僅轉接團膳及外燴訂單，更開發適合小家庭的辦桌料理，走冷凍宅配銷售全台，一推出就供不應求，她想訂製大型冷凍櫃卻苦無資金。

因此，向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「微型創業鳳凰貸款」，獲得資金挹注，不僅擺脫週轉壓力，還逐步購買生財工具，讓她創業路輕鬆很多。

她花費4個月撰寫企畫書，申請顧問進場輔導、學習控制成本概念及食品營養衛生，終於獲得申貸解決燃眉之急，今年她更二度申請，再添購一台外燴運送車，未來她希望一面保留辦桌傳統文化，一面多元創新經營，完成對父親的承諾。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為減輕創業民眾的資金週轉壓力，今年一舉將微型創業鳳凰貸款額度提高至200萬，而且只要是年滿20歲至65歲女性、45歲至65歲的男性或是設籍離島滿3個月的國民，有創業資金需求皆可申請。

最大特色就是免保證人、免擔保品，還款年限最長7年，前2年利息全免，另有創業顧問可供諮詢輔導，有興趣民眾可洽官網（https://beboss.wda.gov.tw/）或撥打0800-092-957專線洽詢。