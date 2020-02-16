快訊

謝長廷稱鑽石公主號遊客19日返台免再隔離 外交部打臉

專家：新冠肺炎太多未知數 有必要擴大篩檢

新港司機公園啟用 社區髒亂點成生活小確幸

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣新港鄉宮前村司機公園今天上午舉行啟用儀式，將社區髒亂點改造成社區小確幸。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣最早的勞工住宅，位於嘉義縣新港鄉宮前村「司機工會」旁有一處被稱為社區髒亂點的空地，經宮前村長邱聰益及新港鄉公所爭取到營建署城鎮之心的計畫經費，增設健身器材及遊樂設施並改造成「司機公園」，今天上午舉辦啟用典禮，

邱聰益表示，司機公園這塊地空地不大，但土地所有權分屬新港鄉公所、國有財產局、水利會、台糖等單位所有，再加上部分被私人占用，日久形成缺乏管理的髒亂點，孳生蚊蟲鼠蟻，造成居民生活環境惡化。

嘉義縣長翁章梁表示，邱聰益及鄉公所經過一年努力，將此空地變成綠地公園，因鄰近「司機工會」將公園取名為司機公園，民眾能在這運動、休憩，期望這件美意能成為典範。

新港鄉長林茂盛表示，這座公園前身髒亂不堪，許多民眾在公園建成後，都是第一次踏進這塊土地，紛紛驚訝的表示，很難想像它原本的模樣，即使這個公園不大，但能讓周邊居民感受到生活在綠意盎然環境的小確幸

翁章梁、林茂盛、邱聰益、奉天宮董事長何達煌，及議員葉孟龍等人，今天上午一同到場進行揭幕儀式，象徵司機公園正式啟用，現場也發送紅龜粿及紅蛋給附近居民，讓大家能一同感受喜慶「呷平安」。

嘉義縣新港鄉宮前村司機公園今天上午舉行啟用儀式，將社區髒亂點改造成社區小確幸。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉宮前村司機公園今天上午舉行啟用儀式，元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉宮前村司機公園今天上午舉行啟用儀式，將社區髒亂點改造成社區小確幸。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 小確幸
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

素人畫家獻愛心 義賣油畫所得供社區購買樓梯升降椅

翁章梁校長會議送教師賀禮 宣布提高運動競賽獎金

嘉義縣府內閣異動 地政、綜規處長上任

善心出資 嘉縣俊雄6號橋通車了

相關新聞

新港司機公園啟用 社區髒亂點成生活小確幸

嘉義縣最早的勞工住宅，位於嘉義縣新港鄉宮前村「司機工會」旁有一處被稱為社區髒亂點的空地，經宮前村長邱聰益及新港鄉公所爭取...

雲林再推北港小鎮愛情微電影 文化處長擔綱演出女主角

雲林縣政府文化觀光處去年推出「探索雲林」觀光影片大受好評，網路點閱破百萬人數，今年再推出「北港小鎮愛情微電影」，文化觀光...

紅將軍胡蘿蔔產業活動今登場 大小朋友下田樂拔蘿蔔

台南市將軍區農會今辦理2020紅將軍胡蘿蔔農業產業文化活動，其中，拔蘿蔔比賽，吸引大小朋友下場體驗，氣氛high翻天，下...

台南知名狗園屢遭檢舉濫用募款 社會局介入調查

台南市一家知名收容流浪動物的狗園，被檢舉違法勸募金錢及飼料，但未將捐款運用於動物照顧，社會局提醒民眾若欲捐款，一定要留意...

中央氣象局發布低溫特報 雲縣農漁民開始防寒

中央氣象局發布低溫特報，雲林縣出現黃色燈號（寒冷），明、後兩天可能出現10度以下低溫，雲林縣政府提醒民眾做好保暖措施，農...

台南水情吃緊 「可供至3月底」

南部逢枯水期，一期稻作已開始灌溉，台南主要水庫蓄水逐漸吃緊，目前曾文水庫及南化水庫蓄水率都不到5成，水利署13日及14日人工增雨效果不佳，但高屏溪流量提高，經越域引水將南水北運到南化水庫，可多供應1至2周供水，另嘉義市蘭潭水庫也因水位低，暫停水舞演出。

減少流浪狗亂竄 預防車禍死傷

全國流浪狗零安樂死上路，迄今2年多，全台已發生多起流浪犬街頭亂竄，引發交通事故，造成青年騎士、女童摔車死亡案，地方感嘆政府立法「保護流浪犬」，但浪犬造成人命死亡由誰賠償？雲嘉南縣市警局統計近年來動物竄出致車禍傷亡案件，已造成1110人受傷，3人死亡。

學者：飼主都應認知「絕不能棄養」

律師嚴奇均表示，流浪犬造成交通事故，當事人若想申請國賠，應該先確認該流浪犬肇事前，是否曾因追車、攻擊被地方通報政府機關捕捉，若曾被通報，但地方政府消極不作為，即有申請國賠可能；若流浪犬沒有被通報過，主管機關無捕捉義務，事發後可能就無國賠空間。

席開4千5百桌 朝天宮驅疫祈福

雲林縣北港朝天宮為幫全球冠狀肺炎疫情祈福，將原有3天上元法會延長為10天，擴大舉辦「除疫息災梁皇大法會」，朝天宮封了兩條周邊大街，席開約4千5百桌，舉行全國規模最大的驅疫普度法會，內政部長徐國勇昨應邀開香，為全球疫情祈福，場面盛大。

防疫！嘉市圖電子書借閱增2成

新冠肺炎疫情延燒，但嘉義市文化局圖書館電子書的瀏覽和借閱冊數從1月24日至今，比去年同期相比上升2成，自助借書機使用人數也增加2成，市府文化局分析，讀者可能擔憂疫情，來館內有心理壓力，但有閱讀需求，才讓電子書的閱讀率上升。

台南南區公所轉介急難救助 一解弱勢阿嬤燃眉之急

台南市南區高齡80歲阿惠（化名）阿嬤，原由單親兒子照顧夫妻2老及3名年幼子女，惟兒子於去年過世，留下3名年幼孫子女，阿嬤...

防新冠疫情！嘉基醫院下周入院身分查核 說明篩檢方式

嘉義基督教醫院昨公告，因應新冠肺炎防治，2月17日（下周一）起，門診大樓及住院大樓所有出入口將進行旅遊史查核，進入醫院民...

熱門新聞

桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

員林「釘子戶」奇景 將拆遷規劃「庇護島」紓解交通

竹縣尖石變身粉紅仙境 櫻桃花季登場賞花不必出國

朝天宮封街席開4千桌除疫法會 內政部長親往開香

神奇！內政部長拜完媽祖 3名失蹤檢疫者很快找到

苗栗永和山水庫水位下降 岩壁露出奇景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。