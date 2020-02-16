新港司機公園啟用 社區髒亂點成生活小確幸
嘉義縣最早的勞工住宅，位於嘉義縣新港鄉宮前村「司機工會」旁有一處被稱為社區髒亂點的空地，經宮前村長邱聰益及新港鄉公所爭取到營建署城鎮之心的計畫經費，增設健身器材及遊樂設施並改造成「司機公園」，今天上午舉辦啟用典禮，
邱聰益表示，司機公園這塊地空地不大，但土地所有權分屬新港鄉公所、國有財產局、水利會、台糖等單位所有，再加上部分被私人占用，日久形成缺乏管理的髒亂點，孳生蚊蟲鼠蟻，造成居民生活環境惡化。
嘉義縣長翁章梁表示，邱聰益及鄉公所經過一年努力，將此空地變成綠地公園，因鄰近「司機工會」將公園取名為司機公園，民眾能在這運動、休憩，期望這件美意能成為典範。
新港鄉長林茂盛表示，這座公園前身髒亂不堪，許多民眾在公園建成後，都是第一次踏進這塊土地，紛紛驚訝的表示，很難想像它原本的模樣，即使這個公園不大，但能讓周邊居民感受到生活在綠意盎然環境的小確幸。
翁章梁、林茂盛、邱聰益、奉天宮董事長何達煌，及議員葉孟龍等人，今天上午一同到場進行揭幕儀式，象徵司機公園正式啟用，現場也發送紅龜粿及紅蛋給附近居民，讓大家能一同感受喜慶「呷平安」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言