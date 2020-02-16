新港司機公園啟用 社區髒亂點成生活小確幸

嘉義縣最早的勞工住宅，位於嘉義縣新港鄉宮前村「司機工會」旁有一處被稱為社區髒亂點的空地，經宮前村長邱聰益及新港鄉公所爭取到營建署城鎮之心的計畫經費，增設健身器材及遊樂設施並改造成「司機公園」，今天上午舉辦啟用典禮，

邱聰益表示，司機公園這塊地空地不大，但土地所有權分屬新港鄉公所、國有財產局、水利會、台糖等單位所有，再加上部分被私人占用，日久形成缺乏管理的髒亂點，孳生蚊蟲鼠蟻，造成居民生活環境惡化。

嘉義縣長翁章梁表示，邱聰益及鄉公所經過一年努力，將此空地變成綠地公園，因鄰近「司機工會」將公園取名為司機公園，民眾能在這運動、休憩，期望這件美意能成為典範。

新港鄉長林茂盛表示，這座公園前身髒亂不堪，許多民眾在公園建成後，都是第一次踏進這塊土地，紛紛驚訝的表示，很難想像它原本的模樣，即使這個公園不大，但能讓周邊居民感受到生活在綠意盎然環境的小確幸。