三仙姑紅線情人節活動 北港武德宮熱鬧登場
北港武德宮與格威、禾也、依德科技、綠悠遊配合經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫，2月14日到今天為止，舉辦「三仙姑紅線情人節活動」，現場有不少情侶、夫妻參與，場面相當熱鬧。
武德宮指出，三仙姑是武財公的三個妹妹雲霄、瓊霄、碧霄，就是大家熟悉的註生娘娘、三霄娘娘，不僅掌握子嗣，保佑無數求子求女的夫婦喜獲兒女，而且也掌姻緣，保佑善男信女覓得良緣。
主辦單位這次依照武德宮場域，打造AR互動APP，讓民眾在參訪途中，持手機APP掃描特定的神像或圖案，即可找到隱藏其中的互動任務遊戲，取得遊戲金幣兌換精美獎品，以及獲得三仙姑加持的姻緣線。
今天現場還有街頭藝人表演、一系列闖關遊戲、泡泡機派對活動拍照打卡、市集攤商等，縣府計畫處長李明岳及北港鎮長蕭永義等人到場共襄盛舉。
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