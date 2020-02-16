雲林再推北港小鎮愛情微電影 文化處長擔綱演出女主角

雲林縣政府文化觀光處去年推出「探索雲林」觀光影片大受好評，網路點閱破百萬人數，今年再推出「北港小鎮愛情微電影」，文化觀光處長陳璧君也親自擔綱演出女主角，影片推出就廣獲好評，民眾直呼「ㄧ支很不公部門的宣傳影片」。

「北港小鎮愛情微電影」的完整版影片日前在2月14日情人節前夕上線，劇中配樂搭配去年由林隆璇、林亭翰父子檔攜手創作的「北港小鎮」歌曲。

影片長度5分鐘的微電影，講述一對青梅竹馬外漂返鄉，在北港老街逛燈會重逢，最終在北港燈會主燈區「水道頭文化園區」的時光廊道上重逢，藉由回憶串連舊地重遊，並串聯北港五大燈區、北港美食等等。

陳璧君說，製作團隊是一群平均年齡30歲的年輕人，製作費不到10萬、拍攝10小時，從前置到完片僅僅3天，小成本大製作，用最少的資源發揮最大效應，整個腳本概念來自文化觀光處團隊。

她提到，北港從農曆年節、元宵燈會到三月媽祖生，將近四個月的宗教黃金期，年年帶來6、7百萬的觀光人潮，「宗教朝聖之旅」是文觀處今年上半年定調的亮點主軸。