紅將軍胡蘿蔔產業活動今登場 大小朋友下田樂拔蘿蔔

台南市將軍區農會今辦理2020紅將軍胡蘿蔔農業產業文化活動，其中，拔蘿蔔比賽，吸引大小朋友下場體驗，氣氛high翻天，下周六上午9點起還有安排另一場。

將軍區栽種胡蘿蔔聞名全台，素有「胡蘿蔔故鄉」美譽，種植面積約270公頃，年產值約8千萬元，今年碰上冬雨造成災損，每分地往年約可產8千台斤，目前產量不到5千台斤，比往年平均產量銳減4成，農民受災慘重，經農委會現金救助1分地3千600元，胡蘿蔔節產業文化活動如期登場。

台南市長黃偉哲、市議員方一峰、農會總幹事吳明城等人上午出席，黃鼓勵鄉親多吃胡蘿蔔，現場有12位將軍新農人販售種植的蔬果捐助公益社福團體，也現榨胡蘿蔔汁品嘗、胡蘿蔔黃金饅頭一顆10元。還展示胡蘿蔔開發吐司、皮蛋瘦肉粥、炒米粉、蘿蔔魚丸湯等料理，也展示新農人農產品、在地農特產品展售。