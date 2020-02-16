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紅將軍胡蘿蔔產業活動今登場 大小朋友下田樂拔蘿蔔
台南市將軍區農會今辦理2020紅將軍胡蘿蔔農業產業文化活動，其中，拔蘿蔔比賽，吸引大小朋友下場體驗，氣氛high翻天，下周六上午9點起還有安排另一場。
將軍區栽種胡蘿蔔聞名全台，素有「胡蘿蔔故鄉」美譽，種植面積約270公頃，年產值約8千萬元，今年碰上冬雨造成災損，每分地往年約可產8千台斤，目前產量不到5千台斤，比往年平均產量銳減4成，農民受災慘重，經農委會現金救助1分地3千600元，胡蘿蔔節產業文化活動如期登場。
台南市長黃偉哲、市議員方一峰、農會總幹事吳明城等人上午出席，黃鼓勵鄉親多吃胡蘿蔔，現場有12位將軍新農人販售種植的蔬果捐助公益社福團體，也現榨胡蘿蔔汁品嘗、胡蘿蔔黃金饅頭一顆10元。還展示胡蘿蔔開發吐司、皮蛋瘦肉粥、炒米粉、蘿蔔魚丸湯等料理，也展示新農人農產品、在地農特產品展售。
今上午在將軍區牛蒡工廠也安排拔蘿蔔體驗，與會大小朋友下田開心的拔蘿蔔，將一條條紅蘿蔔從鬆土中奮力拔出，大家都開心不已，欲罷不能，農會說，22日周六上午9點起還有一場，邀請鄉親們一起來體驗。
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