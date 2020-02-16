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中央氣象局發布低溫特報 雲縣農漁民開始防寒
中央氣象局發布低溫特報，雲林縣出現黃色燈號（寒冷），明、後兩天可能出現10度以下低溫，雲林縣政府提醒民眾做好保暖措施，農漁養殖業慎防寒害。
崙背、斗南等地區農民說，前幾天都還有陽光，晚上稍有涼意，但今天一早飄雨又冷颼颼，他們趕在秧苗上方利用不織布、塑膠布覆蓋，希望能度過寒流。
有果農提到，他們在迎風面設置防風設施，並增加一點鉀肥或果實套袋，來增加抗寒力，如果有一些枝葉、花果受寒害，他們也準備好修剪來減少損失。
雲林沿海漁民養殖吳郭魚、虱目魚、石斑魚等較不耐寒魚種，不少漁民也開始準備抗寒，虱目魚業者提到，防寒措施控制在以每立方公尺1.3公斤以下密度放養魚隻，水溫20℃以下不投飼料，並搭蓋防風棚，還有利用加溫設施提高水溫、打氣以增加溶氧。
雲林縣政府農業處表示，根據氣象局預測，今天愈晚愈冷，17至19日的夜間及清晨可能出現10度以下低溫，由於溫差很大，養殖不耐寒魚種的漁民或農民栽種時，應及早做好防寒措施避免水產寒害損失。
衛生局長曾春美也提醒，民眾出門務必做好保暖，尤其是有慢性病及心血管疾病等抵抗力較弱民眾，避免長時間逗留在寒冷環境，圍巾、帽子等可以拿出來穿戴，確保頭、頸、手和腳部溫暖。
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