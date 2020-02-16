改善口湖、麥寮水防道路 雲縣府爭取650萬經費

雲林口湖鄉牛挑灣溪左岸水防道路，是湖口村村民往來成龍、台子等地重要道路村民陳情，但民眾陳情路面破損嚴重，希望縣府改善；縣長張麗善等人日前到場會勘，宣布將耗資450萬元施工改善提升道路品質。

當地村民們提到，該路段大約是從成龍橋至良心橋，大家幾乎每天都會行駛該路段，不少老人家騎腳踏車，沒路燈也路面柏油破損嚴重，一個月都有1、2起擦撞或自摔事件，盼公部門幫忙。

張麗善表示，承載湖口村民進出往來的口湖鄉牛挑灣溪左岸水防道路，民眾使用頻繁，從民國七十幾年修建至今路面老化破損嚴重，造成車禍頻傳。

她說，為回應地方需求，她會同水利處、鄉公所等單位到場會勘，發現路面老化塌陷須改善段落全長1500公尺，但全段改善經費所費不貲，縣府先自籌經費優先改善成龍橋下游1000公尺最嚴重路段，以提升道路品質，保障人車通行安全。

另，麥寮鄉民眾也反應施厝寮大排更生橋旁水防道路，瀝青混凝土不平且寬度不足，希望建議改善；縣府水利處到場會勘，水利處長許宏博說，評估改善長度約580公尺、經費2百萬元，將向中央水利署提報爭取相關經費。

許宏博指出，縣府也到地方關心北港溪舊虎尾堤防段（平和段），擬辦理廢堤，廢堤長度約600公尺，其中涉及國有地及私有土地，後續依雲林縣虎尾鎮市地重劃都市發展綜合規劃後，由五河局配合辦理後續舊堤拆除。